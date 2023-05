Sportieve toercabrio voor €125K – Autoblog advies

Een enorm budget voor een bijzondere sportieve toercabrio. Wat zijn dan je mogelijkheden?

Soms heb je van die aanvragen dat je denkt: je zal er maar mee zitten! Een luxeprobleem is namelijk alsnog een probleem dat opgelost dient te worden. Je kan je wel verdiepen in compleet andere materie en dat maakt het gewoon wat lastig. Kijk, als je een C-segment hatchback zoekt, kun je heel veel informatie vinden over de aandachtspunten en kun je de auto’s goed vergelijken.

In het hoge segment der open sportwagens ligt dat natuurlijk heel erg anders. Want je kan voor enorm veel geld het schip in gaan, de bietenbrug op zeg maar. En dat wil je dus juist niet. Sterker nog, veel mensen die enorm veel geld stuk slaan op en auto doen dat doorgaans niet om het op te zien gaan aan afschrijving. Zo ook de aanvraag van Autobloglezer Robert.

Sportieve toercabrio

Hij heeft op dit moment meerdere auto’s, waaronder een BMW 420d, Caterham Super Seven en een Ford Transit Connect. Kijk, dat is nog eens een zorgvuldig geselecteerd wagenpark! Robert heeft enorm gehard gewerkt en daarbij het nodige succes gehad. Het is heel on-Nederlands om te zeggen, maar van harte Robert! En tof dat je van jouw probleem ook een beetje ons probleem maakt.

Hij zoekt een sportieve toercabrio voor erbij. Dat toercabrio moet je evn anders opvatten dan een Saab 900 Cabrio of Bentley Continental GTC. Het gaat om een cabrio voor sportieve toertochten namelijk, niet zozeer om te flaneren op de boulevard.

De dagelijkse kilometers doet Robert met de BMW, de Caterham is voor de leuke ritjes en de Ford is voor het werk. De auto zal dus de vervanger worden van de Caterham. Hij neigt naar een ultieme Caterham: een Donkervoort. Maar ook andere cabrio’s mogen voorbij komen. Zolang je er maar leuke bergpassen mee kunt doen. Sportief mag, maar hoeft niet per se. Zolang het maar een open dak heeft en niet te veel afschrijft. Kortom, wat zijn dan de opties?

De wensen en eisen voor een sportieve toercabrio kun je in onderstaande tabel lezen:

Huidige / vorige auto’s: BMW 420d GC, Super Seven, Ford transit Connect Koop / lease: Koop Zakelijk / privé Privé Jaarkilometrage: 5.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: De wens…. Gezinssamenstelling: Vrouw, geen kinderen Voorkeursmerken / modellen: Donkervoort GTO/GTO40 No-go merken / modellen: Geen

Donkervoort D8 GTO Premium

€ 124.950

2013

47.500 km

Wat is het?

Dat hoeven we jouw dus niet uit te leggen. Toch staat dit behoorlijk ver af van een Lotus Seven of Caterham. Een Pagani staat ook ver van een Lamborghini uit de jaren ’80. Donkervoorts zijn verrassend praktisch qua bagageruimte. Want er is namelijk een behoorlijke kofferbak: 240 liter. Dat is groter dan die van een Ford Ka en Volkswagen Lupo! De motor is natuurlijk een overheerlijk roffelende vijfcilinder met sissende en blazende turbo. Dociel rijden kan eventueel ook, de motor voelt niet enorm getuned aan, omdat ‘ie dat ook niet is. De meest voor de hand liggende specificatie is de ‘Touring’, bedoeld voor de langere toerritten. Deze heeft ‘slechts’ 340 pk, maar dat is nog altijd een hele hoop op 730 kilogram.

Hoe rijdt het?

Magistraal. Kijk, in principe lijkt die Touring specificatie een beetje op een patatje met fritessaus in plaats van mayo. Je gaat voor een extreme roadster, moet je dan niet de meest extreme hebben? Nee! Een iets hoger gewicht en iets lager vermogen zorgt alsnog voor een snelle auto. Daarbij is de ophanging berekend op iets minder dan perfect wegdek. Juist als je lange ritten maakt is dat wel prettig. Desondanks blijft het een intense volbloed sportauto. Het is zeker geen Bentley als het om lange afstanden afleggen gaat.

Kosten Donkervoort D8 GTO

Verbruik: 1 op 10* (fabrieksopgave)

Brandstofkosten: € 88

Gewicht: 730 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 16 (ja, echt)

Verzekering (allrisk): € 225

Kosten per maand: €329

Afschrijvingsprognose:

Donkervoorts zijn extreem waardevast. Als je niet al te veel kilometers maakt en het onderhoud goed bijhoudt, zul je erg weinig afschrijven. Het is zelfs niet uitgesloten dat je iets van winst kan gaan maken, zelfs. Deze auto’s zijn bijzonder zeldzaam. Eentje vinden is dus al behoorlijk lastig.

Onderhoudsprognose:

Enerzijds gaat dit meevallen bij deze bijzondere sportieve toercabrio. De motor is van Audi afkomstig en de Donkervoort is heel erg licht. Dat betekent dat er geen 420mm grote remschijven op hoeven. Het is echter wel een zeer specifieke auto die onderhouden moet worden door mensen di er verstand van hebben. Dus het is altijd duurder dan een reguliere TT RS Roadster, maar dan heb je ook een veel exotischere auto.

Audi R8 5.2 Spyder quattro (Type 42)

€ 119.950

2010

45.000 km

Wat is het?

Een Lamborghini met vier ringen. De Audi R8 is een perfect alternatief op een Porsche 911. Het dashboard is fraai, alles werkt zoals je het verwacht en de auto is zelfs elke dag te gebruiken. Maar het is tegelijkertijd een volbloed sportwagen met middenmotor. De meeste R8’s schrijven hard af, zeker de V8’s met R-Tronic-transmissie zijn al voor 50-60 mille te vinden. Maar een R8 V10 met handbak is een absolute zeldzaamheid en schrijft aanzienlijk minder hard af. Integendeel.

Hoe rijdt het?

Eigenlijk is dit hemelse perfectie. Het is een van de weinige auto’s die alles kan. Met de sportieve toercabrio kun je flaneren op de boulevard, toertochten door Europa, lange stukken Autobahn, dragraces, Touristenfahrten op de Nordschleife: nergens valt de auto écht uit de toon. Daarmee is het ook een perfecte auto voor de vakanties. Als je vol gas geeft is er voldoende branie, maar hij kán ook relaxed doen. Ook is het een Audi en geen Porsche, Lamborghini, Ferrari of McLaren. Dat is enerzijds een nadeel, maar het heeft ook voordelen. Denk aan een veel groter dealernetwerk en je kunt ‘ietsje’ meer incognito door het verkeer.

Kosten Audi R8

Verbruik: 1 op 5,5

Brandstofkosten (premium): € 160

Gewicht: 1.720 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 93

Verzekering (allrisk): € 270

Kosten per maand: €523

Onderhoudsprognose:

Nou, berg je maar, want dit is een stevige. Het begint al met die motor, een 5.2 V10 heeft lekker veel bobines en bougies. Beurtjes vallen vrij duur uit. Het is een grotere en zwaarder supercar, dus je zit ook met de onderhoudskosten daarvan. Het voordeel is wel dat de Audi R8 is gebouwd door een fabrikant die heel erg goed is in auto’s bouwen. Met name als het gaat om bouwkwaliteit is dat een zegen.

Afschrijvingsprognose:

Let op: je moet de handbak hebben. Die lijken rond de 100.000 euro te blijven zitten. Een mooi exemplaar met weinig kilometers ietsje meer uiteraard. We zien bij sommige merken (Ferrari, Porsche) dat de versies met handbak aanzienlijk duurder zijn. Dus in dat opzicht zal het meevallen. Wel is de R8 ‘slechts’ een Audi en dat heeft niet dezelfde allure als een McLaren, Ferrari of Lamborghini.

Morgan Plus Six

€ 111.250

2020

7.000 km

Wat is het?

Een raszuivere Brit met een Duits hart. De Morgan Plus Six is een zeer geslaagde combinatie tussen oud en nieuw. Het nieuwe gedeelte is echt nieuw: een zeer krachtige zes-in-lijn van BMW met turbo, die met gemak de auto naar bijzonder hoge snelheden stuwt. Desondanks is het een op en top Morgan, dus met dat klassieke uiterlijk. Het mooie daarvan is dat je de komende jaren nog altijd een tijdloze auto hebt. Bij met name de Audi is dat toch minder het geval. Dat is het ‘oude’ model. Nadeel: ze zijn nauwelijks te vinden. In Nederland vallen een paar viercilinders in het budget en eerlijk is eerlijk, met 258 pk zijn die al erg vlot. Maar je wil genieten voor een ton en dan wil je een zespitter.

Hoe rijdt het?

Avontuurlijk! De auto rijdt minder stokoud dan het uiterlijk doet vermoeden. En stiekem heeft Morgan de afgelopen jaren best wel wat stappen voorwaarts gemaakt. Maar het zijn niet zozeer de absolute prestaties die indruk maken, dan wel de de weg ernaar toe. Wat ook erg leuk is, deze auto is ook een event als je gewoon normaal rijdt. Vanwege het lage gewicht en de matige isolatie krijg je veel meer een idee van wat er gebeurt om je heen.

Kosten Morgan Plus Six

Verbruik: 1 op 9

Brandstofkosten (premium): € 98

Gewicht: 1.075 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 44

Verzekering (allrisk): € 165

Kosten per maand: €307

Onderhoudsprognose:

Net als met de Donkervoort heb je het voordeel van een moderne en betrouwbare motor. De B58 is een blok dat we tegenkomen in enorm veel BMW’s en de Toyota Supra. Daar hoef je geen gekke dingen van te verwachten. Voor de rest is het wel een handgemaakte auto uit Engeland. Dat kan nog weleens interessant uitpakken.

Afschrijvingsprognose:

Morgan bouwt een beperkt aantal auto’s per jaar. Als de zaken goed gaan, laten ze gewoon de wachtlijsten oplopen en in sommige gevallen duurt het dan een jaar of twee voordat je een nieuwe Morgan kan afhalen. Dat is terug te zien in de prijzen van occasions. Die zijn relatief hoog, namelijk. Zeker als je niet te veel ermee rijdt, zal de afschrijving nihil zijn. Kijk maar naar zijn voorgangers, de Roadster en de Plus 8. Die zijn altijd erg prijzig. Het nadeel is dat we maar één serieuze optie vonden in Duitsland en daar komt nog een sloot BPM overheen.

YOLO: Ferrari California

€ 119.500

2009

50.000 km

Wat is het?

De baby-Ferrari! In Principe is deze auto namelijk op het lijf geschreven. De kwaliteiten van de auto passen perfect met wat je ermee wil gaan doen. Lekker cruisen, af en toe sportief rijden, lange tochten maken en uiteraard kan het dak open. We hebben even zitten twijfelen tussen de F430 Spider of deze. De California is meer een allrounder met een veel betere transmissie. De California is wel iets gezapiger dan een F430: het gewicht is veel hoger en je hebt minder vermogen. Maar er schuilt nog voldoende Ferrari-olie door de aderen bij deze auto.

Hoe rijdt het?

Als een Mercedes SL63 AMG die naar de sportschool is geweest om af te vallen, niet om spierballen te kweken. De besturing is nog altijd Ferrari-snel en de motor is een feest. Sterker nog, in combinatie met de transmissie is het een geweldige aandrijflijn. De laatste twee tienden qua sportiviteit ten opzichte van een F430 Spider mis je. Wel kun je kiezen uit bijzonder fraaie exemplaren met gunstige kilometerstanden. Bij de F430 zit je wat meer aan de onderkant van het aanbod.

Kosten Ferrari California

Verbruik: 1 op 5,2

Brandstofkosten (premium): € 170

Gewicht: 1.735 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 93

Verzekering (allrisk): € 280

Kosten per maand: € 543

Onderhoudsprognose

Goed, voor een Ferrari. Dat betekent dat het onderhoud erg prijzig is, evenals de onderdelen. In vergelijking met andere Ferrari’s valt het behoorlijk mee. De DCT transmissie hoeft niet zo vaak vervangen te worden dan bij Ferrari’s met een F1-bak. Dat scheelt een hoop. Maar ja, dit is een Ferrari. Dus een paar duizend euro voor een beurtje ben je zo kwijt. En dan moet er niets mis mee zijn. Aan de andere kant, als je gaat voor onderhoud bij de dealer, scheelt dat wel in je restwaarde. Je verdient het deels terug, niet in zijn geheel.

Afschrijvingsprognose

Dit is een lastige. Want er zijn best veel exemplaren van gebouwd en het is het instapmodel. Maar het is alsnog altijd een Ferrari. Eentje met een geweldig klinkende motor en een dak dat open kan. Dat spreekt immer tot de verbeelding. Heel veel afschrijven zul je er dan niet op doen. Niet zoals je bij een gelijkwaardige Aston Martin of Mercedes-Benz weleens ziet gebeuren.

Conclusie sportieve toercabrio:

Ga lekker voor die Donkervoort. Als je het niet te spartaans vindt, gewoon doen. Het is niet een sportieve toercabrio in de klassieke zin van het woord, meer een hardcore speeltje. Maar je hebt dan een auto met maximale sensaties, minimale kosten om het rijdend te houden en de afschrijving is nihil. Ideaal, toch?

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!