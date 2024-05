MINI ziet een écht piepklein model wel zitten

Een echt kleine MINI ziet de baas van het merk wel zitten, al gaat het dan niet om een revival van de klassieke Cooper.

MINI heet natuurlijk MINI omdat hij vroeger ook echt ieniemienie was. Tegenwoordig krijgt het merk maar steeds de klacht dat de nieuwe iteratie van de BMW-dochter niet zo klein meer is. Het is nog steeds een B-segmenter met drie deuren, maar optioneel zijn er meer deuren verkrijgbaar, al dan niet als Clubman of zelfs zeer logge Countryman. Zelfs de Aceman, ook al is ‘ie wat kleiner, is eigenlijk maar een groot log ding.

Mini-MINI

Tegelijkertijd moet je realistisch zijn: de klassieke MINI komt niet meer terug. De gemiddelde auto wordt steeds zwaarder en daar tussen een drie meter lang autootje zonder botsstructuur plempen: dan moet ‘ie wel van lood gemaakt zijn. Eigenlijk is de driedeurs variant zo klein als BMW hem wil dezer dagen. De optie voor een kleiner model? Die is er, als je een beetje creatief denkt.

BMW Motorrad

Baas van MINI Stephanie Wurst ziet namelijk een samenwerking met BMW Motorrad wel zitten. Zij denkt dat een MINI-motorfiets helemaal geen slecht idee is. Helemaal omdat ze zelf de BMW CE 02, een compacte motorfiets voor ‘urban mobility’ wel zag zitten. Ook heeft Wurst haar teams al aangestuurd om eens een motorfiets te ontwerpen, gewoon om eens te kijken wat ze kunnen doen. En dat beviel wel, volgens Wurst. Het is een serieus idee.

Uiteraard is ‘urban mobility’ het toverwoord, want een MINI-motorfiets moet vooral dat doel behalen en op die manier ook onder BMW Motorrad vallen. Een JCW-motorfiets op basis van de BMW S1000 RR hoef je dus niet te verwachten. (via BMWBlog)