Aankomende Grand Tour special wordt de allerlaatste

Het kaarsje is opgebrand voor Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. De aankomende Grand Tour special is de allerlaatste.

We kennen het verhaal van de drie Britse TopGear-heren allemaal wel, het is immers niet onbesproken geweest de afgelopen acht jaar. Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May hebben zichzelf onsterfelijk gemaakt dankzij het in 2002 compleet herziene TopGear, om tot en met 2015 misschien wel de beste auto-tv ooit te maken. Vrijwel iedere autofanaat heeft vast wel eens een aflevering gezien (en velen veel en veel meer), de gebruikte auto’s zijn onsterfelijk en de humor is tijdloos.

The Grand Tour

TopGear moest dankzij een onvrijwillige breuk met Jeremy Clarkson eieren voor hun geld kiezen omdat Hammond en May de kant van hun collega kozen. Dat deden ze met een wisselende bezetting aan andere tv-persoonlijkheden, maar dat staat nu op ‘halt’. Dankzij het ongeluk van Freddie Flintoff, wat een gigantische impact heeft gehad, staan de opnames van TopGear stil.

De eerdergenoemde heren van het ‘oude’ TopGear zijn verhuisd naar Amazon om daar “The Grand Tour” te maken. Dat begon net als TopGear maar dan met een veel groter budget en veel minder sterke humor, daarna kwamen de heren eens per zoveel tijd met één grote ‘special’ op de proppen, wat ze nu nog doen. Tenminste, deden.

“Komende Grand Tour wordt de laatste”

Er komt namelijk binnenkort, we verwachten ergens rond de zomer volgend jaar, een nieuwe Grand Tour special. Deze is opgenomen in Zimbabwe en focust net als de zeer vroege TopGear Botswana-special op drie auto’s die daar niet perse in hun element zijn (een Lancia Beta Montecarlo, een Ford Capri en een Triumph Stag). Het filmen aldaar is al gebeurd, nou gaat de montage er een leuke film van maken.

En dat wordt de laatste. Onder meer The Sun, BBC en The Independent dat de drie heren het bijltje erbij neerleggen na deze special, bevestigd door Jeremy Clarkson zelf. Ze zijn al niet de jongsten meer en hebben bovendien al een flinke carrière achter de rug. Bovendien, maar dit kan de mening van ondergetekende zijn, laat The Grand Tour een beetje blijken dat de rek eruit is.

Nieuwe bezetting

Het einde van The Grand Tour is overigens niet bevestigd. Volgens geruchten kijkt Amazon naar het ‘opnieuw uitvinden’ van het format met nieuwe presentatoren. Als TopGear iets heeft laten blijken is het wel dat de schoenen vullen van Clarkson, Hammond en May een loodzware, al dan niet onmogelijke taak is. Dat is toekomstmuziek, voor nu is vooral het einde van The Grand Tour hoofdzaak.

En nu?

Clarkson bevestigde recent nog dat vele gezondheidskwaaltjes hem parten beginnen te spelen en de wilde avonturen die de heren beleven op dit soort films bevorderen en rustige laatste levensfase nou niet echt. Jeremy Clarkson zal nog wel te zien zijn in de Amazon-serie Clarkson’s Farm, wat zich richt op Jeremy’s boerderij in de Cotswolds. Lekker dicht bij huis dus. James May maakt ook nog steeds de Amazon-serie “James May: our man in…”, waar May zich onderdompelt in de culturen van Japan en Italië.

Richard Hammond maakt ook nog de serie “Richard Hammond’s Workshop” op Discovery, daarnaast maken zowel Hammond als May nog video’s voor het YouTube-kanaal DriveTribe. Aangezien dit alles veelal binnen het Verenigd Koninkrijk en zelfs vaak bij de heren thuis plaatsvindt, is dit een veel makkelijkere manier van in de media verschijnen. Op Amazon hoef je ze dus nu niet meer te verwachten.