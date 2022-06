Jammer maar helaas: Hyundai trekt de stekker uit de Ioniq

Hyundai vind het welletjes geweest met de Ioniq.

Toyota is natuurlijk de grote pionier als het gaat om groene zuinigsheidswonders (met een ietwat eigenaardige vorm). De eerste Prius viert dit jaar al zijn 25-jarig jubileum. Honda kwam ook al vroeg tot het inzicht dat er groene auto’s moesten komen, met de Insight.

De Koreanen waren ietsje later, maar in 2016 kwam er eindelijk een Koreaanse Prius-killer: de Hyundai Ioniq. Er was geen twijfel mogelijk dat dit een Prius-rivaal was: de auto’s waren vrijwel even groot en hadden een vergelijkbaar silhouet. Maar het belangrijkste was natuurlijk de techniek: het waren allebei hybrides met een vierpitter die volgens het Atkinsons-principe liep.

Hyundai ging echter verder dan Toyota. Ze stopten niet bij een hybride en een plug-in hybride. De Ioniq kwam ook meteen als volledig elektrische auto. De eerste volledig elektrische Toyota’s rijden anno 2022 nog steeds niet rond.

Op dit gebied was Hyundai dus een stuk vooruitstrevender dan Toyota. De Ioniq was ook de eerste auto die als normale hybride, plug-in hybride én volledige elektrische auto werd geleverd.

De elektrische Hyundai Ioniq viel niet zozeer op door zijn actieradius, maar wel door zijn efficiëntie. Met een verbruik van 13,8 kWh per 100 km (WLTP) is het een van de zuinigste EV’s die je kunt krijgen.

Inmiddels is de Ioniq echter al zes jaar oud en er is een compleet nieuwe generatie EV’s. Qua carrosserievariant is de Ioniq ook een beetje achterhaald. Het is namelijk geen cross-over. Daarom is het moment nu aangebroken dat de Ioniq met pensioen mag. Dat laat Hyundai vandaag weten. Het laatste exemplaar zal volgende maand van de band rollen.

De naam Ioniq zal uiteraard nog wel voortleven. We kennen al de Ioniq 5 en er zal nog een hele reeks Ioniq-modellen volgen. Het was in eerste instantie zelfs de bedoeling dat Ioniq een apart merk zou worden, maar daar heeft Hyundai toch vanaf gezien.