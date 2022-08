Japanse topper voor 25 mille – Autoblog Advies

Een lekker ruim budget voor een Japanse topper. Hier kwamen wij op uit!

In Nederland zijn Duitse auto’s populair. Niet gek, ze zijn hier relatief goedkoop (we zetten bewust het woord Relatief erbij) en je kunt ze in heel erg veel uitvoeringen krijgen. Zowel qua motoren als qua luxe. De keuze is bijna oneindig.

Zeker als mensen iets meer te besteden hebben, is Duits bijna heilig. Nu is het vaak best onterecht om een compleet land weg te zetten vanwege een bepaalde eigenschap. Ja, er is zijn zat betrouwbare Franse en Italiaanse auto’s en er zijn heel veel onbetrouwbare Duitse Autos’. Een vooroordeel blijft wel hardnekkig overeind en dat is dat Japanse auto’s erg betrouwbaar zijn. Er zijn wel enkele uitzonderingen, natuurlijk, maar over het algemeen klopt die stelling wel.

Daarom is Yusuf op zoek naar een toffe Japanse auto. Stiekem mag een Duitse auto ook wel, maar wij vonden zijn insteek om te gaan voor een dikke Japanse topper dermate leuk dat we het konden laten om ALLEEN maar Japanse auto’s uit te zoeken. Die Duitsers komen volgend week wel.

Yusuf heeft nu nog geen kinderen dus is hij vrij in zijn keuze. Het mag eigenlijk van alles zijn. Het moet wel een beetje vooruitkomen en er een beetje sportief of luxe uitzien. Dus geen medium crossover van 3 jaar oud, maar een iets meer tot de verbeelding oudere auto. Het verbruik is niet heel relevant, want zoveel kilometer maakt Yusuf toch niet.

Alle wensen en eisen van Yusuf vooir een Japanse topper van 25 mille kun je hieronder lezen in de bekende tabel:

Huidige / vorige auto’s Mitsubishi Galant 2.5 V6, Daihatsu Young RV Turbo, Mitsubishi Outlander Turbo Koop / lease Koop Budget € 15.000 tot € 25.000 Jaarkilometrage 15.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto: Tijd voor iets anders/nieuws Gezinssamenstelling Alleen Voorkeursmodellen Duits No-go merken en modellen Franse, Engelse, Italiaanse, Amerikaanse en Chinese merken.

Honda Civic Type-R GT (FK)

€ 24.950 (universele garage)

2016

165.000 km

Dit is een beetje een vergeten generatie. Net als zijn voorganger (en opvolger) valt deze FK-generatie heel erg op. Echter, waar de FK2 Civic wel erg overgedreven gestileerd is, klopt deze gevoelsmatig iets beter. Je moet deze auto ook niet zien als een schoonheid zoals een Jaguar E-Type, maar meer als een touringcar voor de openbare weg. Dat heeft Honda uitstekend gedaan. Het mooie van een Civic Type-R is dat het geen ‘GTI’ is, maar echt een compleet herziene Honda Civic. Alles wijkt af.

Het onderstel is in vergelijking met zijn opvolger nóg harder. Dit apparaat is zo scherp als een scheermes. Het interieur met de rode Recaro’s zorgt ook voor een race effect. Qua prestaties scheelt het niet veel met de opvolger: 320 pk op de voorwielen is meer dan voldoende. Ook lekker: qua betrouwbaarheid scoort deze auto erg goed. Nadeel is wel dat de keuze niet reuze is. Met recht een Japanse topper!

Lexus LS460 (USF40)

€ 22.900

2007

140.000 km

Deze Lexus is compleet het tegenovergestelde van een Civic Type-R. De LS460 heeft weliswaar meer vermogen, maar is een relaxte cruiser tot en met. Er is ook een hybride versie (de LS600h) met vierwielaandrijving. Bijzonder indrukwekkend, maar misschien iets over de top. Qua verbruik is zo’n hybride wel lekker. Maar als je niet veel kilometers maakt, lekker voor de eenvoudigere V8 gaan. Het is knap hoe weinig dynamiek er in deze Lexus zit. Echt helemaal niets.

Het interieur van de Lexus LS is het grootste nadeel. Je hebt net niet dat speciale gevoel dat je in een Duitse of Britse topklasser wél hebt. In de LS heb je wel het voordeel dat het veel langer heel blijft. Ook heeft de Lexus een heel neutrale uitstraling. En de restwaarde is goed. Kijk maar naar oude LS430’s. Ze zijn nieuw bijna niet verkocht en op de occasionmarkt is er meer vraag naar dan dat er nieuw was.

Subaru Impreza WRX STI (GRB)

€ 24.950

2008

120.000 km

Qua spirit komt de Subaru Impreza WRX STI het dichtst in de buurt bij de Honda Civic Type R. Dus ja, met veel vleugels en opvallende styling. Wel is de Subaru een ander type auto. Met vierwielaandrijving kun je het vermogen ietsje beter kwijt. Vanwege het lagere vermogen en hogere gewicht is de WRX STI – eenmaal op snelheid – een stuk rapper. Ook heb je in deze generatie niet meer het bijzondere roffeltje.

Maar wat je wel hebt is een rijdende legende die onder alle omstandigheden snel is. Ook in de sneeuw, op onverhard of op het asfalt is deze Subaru een bom op wielen. Je komt overal met deze auto. Qua ruimte is het best een praktische auto De betrouwbaarheid is goed voor elkaar, maar er zijn wel wat specifieke issues met de motor die de Civic niet heeft.

Toyota GT86 (ZN6)

€ 25.450

2013

95.000 km

Daar is ‘ie weer: de Toyota GT86. Een Japanse topper pur sang. En reken maar dat we elke mogelijke gelegenheid deze pretletter zullen adviseren. Ja, een gechipte Volkswagen Golf GTE is sneller. Ja, een Opel Corsa OPC is ruimer. En ja, het is een vrij prijzige auto. Ook gebruikt. Maar daar krijg je een geweldig chassis voor terug. Het mooie is dat de auto is afgestemd op maximale fun op normale snelheden, niet op Nurburgring-rondetijden.

Daarom staat ‘ie standaard op exact dezelfde energysavers als de Toyota Prius: dus beperkte grip = fun. Overigens is het geen trage auto, je hebt alsnog 200 pk in een relatief lichte auto. Als je niet elke dag gevulde koeken eet, pas je er ook vrij eenvoudig in. Daarbij heb je een achterbank en een bruikbare kofferbak.

Infiniti G37 Cabrio (CV36)

€ 26.495

2010

80.000 km

We kwamen eerst voornamelijk wat open Lexussen tegen. De IS250 en SC430. Nu zijn dat heel erg betrouwbare auto’s, maar verder in geen enkel opzicht beter dan de concurrentie. De 250 als Cabrio is wel erg zwaar en de SC430 is in dynamisch opzicht niet denderend. Deze Infiniti daarentegen is wel de moeite waard. Ook dit is geen lichte auto, maar je hebt wel een dikke 3.7 liter V6 (de VQ) tot je beschikking.

Ook is de Infiniti in rijdynamisch opzicht beter dan de Lexus (en een BMW E93). Goedkoop zijn ze niet in vergelijking met een Duitse concurrent. Dat komt door twee dingen. Ten eerste heb je altijd een dikke motor én uitrusting. Ten tweede zijn ze weinig verkocht en is de occasion-koper vaak iets iets kritischer qua betrouwbaarheid dan de gene die de auto nieuw mag leasen. Dit exemplaar is ietsje over budget, maar je kunt altijd een gokje wagen met zo’n Japanse topper.

Acura TLX AWD V6 Elite (UB)

€ 24.900 (Duitsland)

2015

70.000 km

Even een wildcard. We hebben gekeken wat je over de grens kan krijgen. Wat dacht je van deze Acura TLX? De TLX is een sedan die qua maatvoering precies tussen de Accord (TSX) en Legend (RL) in zit. De auto heet een paar gave typisch Japanse features. Dus een zeer complete uitrusting bijvoorbeeld. En een lekker overbemeten 3.5 V6 VTEC met twee enkele bovenliggende nokkenassen. Dat is bijna lowtech! Je kan ze krijgen met voorwielaandrijving, maar vierwielaandrijving (SH AWD) was ook mogelijk en aanwezig op de modellen die wij in Duitsland zagen staan.

Kortom, best een leuke auto! Onderdelen kan wel een dingetje zijn, want de auto is nooit in Europa geleverd. Aan de andere kant heb je een slagschip van jewelste voor een een redelijk scherpe prijs (alhoewel invoeren nog wel een dingetje kan zijn, dus zoek een goede Uli op die de auto uit Duitsland haalt voor je).

YOLO: Mitsubishi 3000GT (Z16A)

€ 24.000 (België, particulier)

1992

€ 60.000

Een Nissan Skyline, Honda NSX of Mazda RX-7 was helaas niet mogelijk in het budget. Die auto’s zijn al erg duur geworden. Wat wel mogelijk is (wellicht met een klein beetje bij sparen) is deze auto: een Mitsubishi 3000GT! Qua hardware lijkt het veel op een Skyline: een zescilinder biturbo, vierwielaandrijving, vierwielbesturing en een hoop elektronica.

De 3000GT is echter een compleet ander type auto in in rij-dynamisch opzicht geen match. Wel is de 3000GT een uitermate prettige auto om dagelijks mee te rijden en is r ietsje meer ruimte en comfort aan boord. In het budget kun je een originele vinden of een facelift model. In tegenstelling tot heel veel andere auto’s moet je bij de 3000GT een zo vroeg mogelijk exemplaar hebben, die zijn het meest bijzonder.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!