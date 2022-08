Aston V12 Vantage Roadster is eindelijk hier!

Wedden dat Lance Stroll per ongeluk zo’n Aston Martin V12 Vantage Roadster als zakgeld krijgt?

Het zal je opvallen dat er vandaag – en van de week – veel bijzondere, luxe en dure auto’s zijn onthuld. De reden is simpel. Het is immers Monterey Car Week. Dat is een evenement voor de Happy Few in Californië. Logisch dus dat alle supercarmerken ineens een nieuwtje hebben.

Uiteraard mag Aston Martin niet ontbreken. De Britten onthullen de Aston Martin V12 Vantage Speedster. Dat is de ultieme cabrio voor dit moment en ja, we weten dat de Ruf Bergmeister sinds kort een dingetje is. Maar deze Britse Bruut gaat er heel dik overheen.

Aston Martin V12 Vantage Roadster

Het is natuurlijk geen verrassing dat deze auto er is. In principe is het een V12 Vantage, maar dan met het dak open. Dat betekent dat onder de kap een 5.2 liter V12 met twee turbo’s gepropt is. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, geen idee. Oh, wacht: jawel, de voorzijde is met 4 centimeter breder gemaakt zodat de motor en bak erin passen. De motor is goed voor maar liefst 700 pk en 753 Nm. De transmissie is altijd de ZF 8HP en een sperdifferentieel is standaard.

De prestaties zijn om van te watertanden. Van 0-96 km/u is in 3,7 seconden gedaan en de top bedraagt 322 km/u. Nu zijn de prestaties een klein beetje ondergeschikt bij deze auto.

Het gaat om beleving. Je doet het dak open om die V12 nog beter te kunnen horen. Volgens Aston Martin is het geluid een ongekend mooie ‘huil’. In tijden van turbo’s en partikelfilters zijn we benieuwd wat er van overblijft als de auto op kenteken staat.

Gewicht

De Aston Martin V12 Vantage Roadster weegt 1.855 kg. Maar met wat opties kun je dat iets naar beneden krijgen. Denk aan gesmede velgen (8 kg), keramische remschijven (23 kg), carbon stoelen (7,3 kg) en sportuitlaat (7,2 kg). Althans, we gaan ervan uit dat dat gewicht eraf gaat en dat die 1.855 kg niet het gewicht alleen als je al die items besteld.

Over bestellen gesproken. Dat kan niet meer, ze zijn allemaal namelijk al verkocht. Er gaan er maar 249 van gebouwd worden. Het gerucht wil dat Lance Stroll nummer 250 heeft gekregen na het behalen zijn veterstrikdiploma.

