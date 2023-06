Jawel, dit is de compleet nieuwe Skoda Kodiaq

Zo te zien is de compleet nieuwe Skoda Kodiaq flink afgevallen. Maar gaat de tweede generatie net zo’n groot succes worden als de huidige?

Het is de auto waar je nooit over droomt, maar wel geregeld aanraadt aan mensen. We hebben het natuurlijk over de Skoda Kodiaq. In zijn segment is dat nuchter beschouwd een van de betere aanbiedingen als je kijkt naar de prijs en wat je ervoor terugkrijgt qua ruimte, prestaties en uitrusting. Skoda kondigt bij deze de tweede generatie aan.

De Kodiaq is niet en sexy keuze of een dynamisch statement, maar een prima rijdend bord Brinta. Alleen in ons land zijn er meer dan 15.000 exemplaren van verkocht. Geen verkeerd aantal als je in het achterhoofd houdt dat er geen bijtellingsvriendelijke versie van is geweest. Wereldwijd is het sowieso een populaire auto: er zijn er namelijk al 800.000 van afgevelerd.

Compleet nieuwe Skoda Kodiaq als PHEV

Uiteraard is het niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de grote crossover van Skoda. Het model begint wel een beetje op leeftijd te raken. Misschien nog wel vervelender is het ontbreken van een plug-in hybride. Dat scheelt een hoop voor de zakelijke markt. Werkgevers eisen vaak op zijn minst een stekkerauto en vanwege de geringe BPM krijg je meer auto voor je geld. Laat het Rutger Bregman niet horen dat ook jij graag weinig belasting betaalt. Zo’n houding kost onze staat miljoenen.

Maar met de compleet nieuwe generatie Skoda Kodiaq gaat dat dus helemaal goed komen, zo melden de Tsjechen. Van de nieuwe komt er helaas geen eentje met weinig bijtelling. Daarvoor is de (eveneens populaire) Skoda Enyaq iV al hier. De Skoda Kodiaq van de tweede generatie is voor mensen voor wie elektrisch rijden nog niet helemaal mogelijk is. Ja, daar ziet Skoda dus toekomst in.

410 stuks. Per dag.

Het is om goed om te weten dus is dat er een plug-in hybride komt als tussenoplossing. Eigenlijk is het vreemd dat die er van het huidige model niet was. De Audi Q3, Seat Tarraco en Volkswagen Tiguan staan allen op hetzelfde MQB-A2 platform en zijn verkrijgbaar als PHEV.

De Kodiaq van de tweede generatie gaat men bouwen in Kvasiny. Hier lopen ook de Skoda Karoq en Skoda Superb van de band. Van die laatste verhuist men de productie naar Bratislava, om zo plaats te maken voor de enorme aantallen die men van de Kodiaq verwachte te bouwen.

Dagelijks moeten er namelijk 410 exemplaren van de band lopen. De verwachting is dat de nieuwe Skoda Kodiaq aan het einde van het jaar onthuld gaat worden.

