Skoda komt binnen 3 jaar met 6 nieuwe elektrische modellen

Omdat elektrische auto’s nu eenmaal de toekomst hebben. Ook bij Skoda. Of we nou willen of niet.

Skoda houdt niet van half werk, zo blijkt. De Duitse Tsjechische fabrikant komt namelijk binnen nu en 3 jaar met maar liefst 6 nieuwe elektrische modellen op de markt. En er is voor ieder wat wils, zo blijkt uit een bericht dat we van ze kregen.

Zo komen er modellen in de categorieën ‘Small’, ‘Compact’, ‘Combi’ en ‘Space’, die de gaten naast de Enyaq iV-familie moeten gaan opvullen. Met als absolute klapperrrr de 7-zits elektrische SUV die het gamma aan de bovenkant moet gaan afronden. En dat ding zou je in principe al een beetje kunnen kennen, het is de productieversie van de conceptcar Vision 7S.

En daar heeft Skoda een klap geld voor over, in de komende 4 jaar wordt € 5,6 miljard in de nieuwe elektrische auto’s geïnvesteerd. Daar moet je een hoop Skoda’s voor verkopen, zullen we maar zeggen.

En er is nog meer Skoda nieuws hoor

Als je bovenstaande nu leest en denkt: ‘Ik wil helemaal geen elektrische auto, maar wel een Skoda, hoe moet dat nu?’ dan heb ik goed nieuws voor je. Skoda blijft namelijk ook gewoon auto’s produceren met een verbrandingsmotor.

En dan spreken we nu even als Mike van Tel Sell; Maar wacht, er is meer! Skoda kondigt namelijk aan dat er nog dit jaar twee ‘succesnummers’ worden vervangen door een nieuw model. het gaat om de Superb en de Kodiaq.

Die worden overigens nog niet volledig elektrisch, maar worden wel als plug-in hybrid leverbaar.

En als je dacht dat dit alles was wat Skoda te melden heeft, dan zit je er echt keihard naast. Want ook de Octavia, de Kamiq en de Scala worden nog dit jaar aangepakt. Die worden niet compleet vernieuwd, maar krijgen wel een facelift. Ook leuk.

En was dat het dan? Ja, dat was het. En daarmee komt er een einde aan dit enorme bombardement van Skoda nieuws.

Wij moeten er ook even van bijkomen hoor…