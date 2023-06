‘Ziggo neemt F1-rechten over voor Nederland’

Ziggo Sport neemt de F1-rechten weer terug, aldus iemand die er verstand van heeft.

Jarenlang was Formule 1 in Nederland een ‘kleine’ sport. Met name toen Jos Verstappen na het seizoen van 2003 er de brui aangaf, werd het een sport voor de liefhebber. Na de eerste overwinning van Max Verstappen op 16 mei 2016 zijn er pardoes heel veel meer fans. Heel erg tof, natuurlijk. Bij Ziggo vielen ze met hun neus in de boter, want ineens waren de heren Mol, Plooij en Van Gameren helemaal heet.

Bij ViaPlay zagen ze de potentie en gingen ze meebieden voor de uitzendrechten. Het Zweedse bedrijf wilde koste wat het kost de zendrechten voor Nederland hebben, gezien onze nationale trots Max Verstappen. Zo lang hij blijft presteren, kun je miljoenen abonnees aan je binden. En die verkoop je meteen ook de rest van je producten.

‘Ziggo neemt F1-rechten weer over’

Nu lijkt die tactiek niet helemaal goed uit te pakken, dat konden we gisteren al aan je melden. ViaPlay faalt namelijk hard, op de beurs gingen ze met 60% onderuit. De topman verantwoordelijk voor deze tactiek moest zijn biezen pakken.

Volgens Chris Woerts is dit het moment dat Ziggo terug gaat slaan. Dat zegt hij in gesprek met Business News Radio. Volgende maand kan er namelijk geboden worden op de uitzendrechten. Woerts haalt aan dat ViaPlay zich na de huidige ontwikkelingen meer wil gaan focussen op de thuismarkt.

Voor Ziggo is het dan ook een uitgelezen kans om toe te slaan. Meneer Anders Jansen werd bij ViaPlay gewipt omdat hij te veel geld uitgaf aan uitzendrechten. No way dat de nieuwe CEO wederom flink gaat bieden.

Alles staat klaar bij Ziggo

Bij Ziggo daarentegen kunnen ze een impuls wel gebruiken. MotoGP en Indycars zijn leuk, maar wel heel erg niche. Ziggo heeft de complete infrastructuur klaarliggen, natuurlijk. Het racecafé is er immers nog steeds, bijvoorbeeld. Ook Olav Mol en Jack Plooij kunnen zo weer inspringen. Ook zit Robbert Doornbos nog prominent bij de raceprogramma’s van Ziggo.

Overigens moet je het nog wel eventjes doen met Nelson, Melroy en Amber. ViaPlay heeft sowieso de uitzendrechten voor dit seizoen en het komende seizoen. Oh, en dan als laatste: stel dát het allemaal uitkomt wat Woert voorspelt. Hoe gaat het dan met Tom Coronel? Mag hij weer terug? En hoe gaat dat dan met Doornbos? Destijds kon Doornbos het niet verkroppen dat ViaPlay een professionele richting op wilde, maar ook Coronel aanstelde is als commentator. Kijktip voor als de race saai was: het gezicht van Christijan Albers als hij Coronel hem wéér in de reden valt met een opmerking die minder zinnig is. Heerlijke televisie is dat.

Via: BNR