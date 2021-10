Top 13: PHEV’s met de grootste actieradius

In deze 13 auto’s kom je behoorlijk ver zonder een druppel benzine te verbruiken.

De landelijke adviesprijs voor benzine ligt op recordhoogte. Als je pegels wilt besparen is elektrisch rijden helemaal niet zo’n gek idee. Volledig elektrisch rijden is voor sommigen nog een stap te ver, in dat kader is een plug-in hybride een goede uitkomst. Zeker de nieuwste PHEVs hebben een serieus grote batterij. Daardoor kun je vele tientallen kilometers volledig elektrisch rijden. Mocht je toch een rit van honderden kilometers voor de boeg hebben, dan komt de benzinemotor mooi van pas. Hieronder hebben we op een rijtje gezet met welke 13 PHEVS je het verste komt.

PHEVs die het niet haalden..

We trekken de grens voor dit lijstje met een minimum van 60 kilometer. PHEVs met een range minder dan dat doen niet mee. Het aanbod van plug-in hybride modellen is dit jaar enorm toegenomen. Als je ook PHEVs meeneemt met een actieradius van 30, 40 of 50 kilometer dan had dit lijstje een top 35 geweest. Bij wijze van spreken. Vandaar dat we de grens trekken bij minimaal 60 kilometer. Enkele voorbeelden van plug-in hybride auto’s die het nét niet haalden: Ford Kuga plug-in hybrid (56 km), de Cupra Formentor e-Hybrid (58 kilometer) en de Kia Sorento PHEV (57 km).

13. Opel Grandland/DS 7 Crossback/Peugeot 3008/Citroën C5 Aircross

De eerste auto die op papier genoeg actieradius hebben om een plekje in de top tien te bemachtigen is de Opel Grandland X. Of de DS7 Crossback. Of de Peugeot 3008. Of de Citroën C5 Aircross. Aangezien deze auto’s technisch identiek zijn gaan we niet moeilijk doen en pakken we ze samen beet. Voor de volledigheid: het gaat om de Opel Grandland Hybrid, de DS 7 Crossback E-Tense, de Peugeot 3008 HYbrid 225 en de Citroën C5 Aircross Hybrid. Alle vier hebben ze een elektrisch bereik van maximaal 60 kilometer.

Het Stellantis-groepje beschikt over een systeemvermogen van 225 pk met een 13,2 kWh-accu. Met de Citroën ben je het voordeligst uit. Die kost namelijk €39.900, terwijl de DS, Peugeot en de Opel respectievelijk €48.390, €41.920 en €42.949 kosten. De genoemde modellen zijn er ook met 300 pk, maar de actieradius neemt niet echt toe.

12. BMW 330e/530e/X3 xDrive30e

Om de Mercedes C 300e het leven zuur te maken heeft BMW de 330e. Qua actieradius is er weinig verschil, maar toch is 60 km genoeg om net wel in de ranglijst van PHEV’s met de grootste actieradius te staan. De C-klasse valt met 58 km net buiten de boot.

Qua vermogen moet BMW wel zijn meerdere erkennen in de C-klasse (en zelfs in het PSA-drietal), want het systeemvermogen komt net onder de 300 pk uit. Om precies te zijn gaat het om 292 pk. De 330e is zowel met achterwielaandrijving als met vierwielaandrijving te krijgen. Dezelfde aandrijflijn is ook in een grotere verpakking te krijgen. Dan moet je voor de 530e of de X3 xDrive30e gaan.

11. Mini Countryman SE

Als je een PHEV wil met een actieradius van 60 km heb je dus aardig wat te kiezen bij BMW. Er is echter nóg een auto van de BMW Group die op dit niveau zit: de Countryman SE. Ook deze PHEV heeft een range van 60 km.

In tegenstelling tot zijn grote BMW-broers heeft de Countryman een driecilinder. Samen met de elektromotor brengt dit het vermogen van de vierwielaandrijver op 220 pk. Daarmee is het meest potente Countryman onder de John Cooper Works met 306 pk.

10. Land Rover Discovery Sport/Range Rover Evoque

Een auto met ‘range’ in de naam moet natuurlijk wel een goede range hebben. Dat is ook het geval bij de Range Rover Evoque P300E. Die heeft namelijk een elektrische range van 66 km.

Het gros van de PHEV’s heeft een viercilinder onder de motorkap liggen, maar Land Rover doet nog een stapje verder terug. De Evoque heeft namelijk maar drie cilinders. Daar hebben ze nog wel 200 pk uit weten te persen. Met behulp van de elektromotor heb je maximaal 306 pk tot je beschikking.

Voor de mannen onder ons: dezelfde combinatie van een driepitter en een elektromotor is ook in de Discovery Sport te krijgen. Dan heb je meteen meer ruimte ook, terwijl de prijzen vrijwel gelijk zijn.

9. Volvo XC90 Recharge plug-in hybrid

De XC90 is al jaren een begrip onder de plug-in hybride modellen. De nieuwe XC90 Recharge komt maar liefst 68 kilometer ver. En dat in een vierwiel aangedreven SUV met zeven zitplaatsen. Niet slecht! Bovendien levert de aandrijflijn een systeemvermogen van meer dan 300 pk. Precies wat past bij zo’n deftige en veilige SUV.

8. Lynk & Co 01 PHEV

Je zou hem bijna vergeten tussen al die ‘gewone’ automerken in dit lijstje van PHEV’s met de grootste actieradius, maar de Lynk & Co 01 als PHEV is er ook nog. De Chinese autofabrikant communiceert een actieradius tot 69 kilometer met deze auto. De plug-in hybride heeft een systeemvermogen van 262 pk. De accu power is afkomstig van een batterij met een capaciteit van 17,6 kWh.

7. Toyota RAV4/Suzuki Across

In een lijstje met hybrides mag Toyota natuurlijk niet ontbreken. Naast de Prius is er binnenkort ook de RAV4 Plug-in Hybrid. Deze heeft een elektrische actieradius van niet minder dan 75 km.

Eerder dit jaar onthulde ook Suzuki opeens een ‘nieuw’ model: de Across. Je hoeft geen Sherlock te heten om door te hebben dat dit gewoon een RAV4 met een Suzuki-logo is. Hoe dan ook: beide modellen beschikken over een viercilinder en een elektromotor die gezamenlijk goed zijn voor 306 pk. De Across heeft één belangrijk pluspunt ten opzichte van de RAV4: je kunt hem al bestellen. Een koopje is het zeker niet, met een prijskaartje van €65.000.

6. Mercedes A/B/CLA/GLA 250e

De C 300e met een actieradius van 58 km kenden we al langer, maar recent heeft Mercedes een nieuwe hybride aandrijflijn aan het gamma toegevoegd. Deze vind je terug in hun kleinste modellen. De actieradius is daarentegen niet klein. Die is namelijk 75 km in het geval van de A 250 e.

De meest compacte modellen van Mercedes, de A-klasse, B-klasse, CLA en GLA, hebben allemaal een viercilinder met een elektromotor gekregen die samen goed zijn voor een een systeemvermogen van 218 pk. Belangrijke kanttekening: alleen de A 250e heeft een opgegeven range van 75 km. De B 250e moet het doen met 70 km en de GLA 250e met 62 km. Die horen dus eigenlijk lager in het lijstje van PHEV’s met de grootste actieradius thuis, maar dan zou het een beetje een onoverzichtelijke boel worden.

5. Skoda Octavia/Audi A3/VW Golf/Seat Leon

VAG heeft verleden jaar het complete aanbod aan C-segment auto’s vernieuwd. Deze hebben ook allemaal een plug-in hybride aandrijflijn gekregen, mét een nette actieradius. De Skoda Octavia iV scoort het beste met een actieradius van 79 km volgens de WLTP-methode.

Geheel in VAG-stijl delen deze vier auto’s hun aandrijflijn. Het gaat om een vier-in-lijn, die samen met een elektromotor voor een systeemvermogen van 204 pk zorgen. Hoewel de auto’s dus dezelfde krachtbron delen, zit er nog wel wat verschil in de range. De Skoda komt zoals gezegd het verst, met 79 km, terwijl de A3 TFSI-e, de Golf e-Hybrid en de Leon e-TSI puur elektrisch respectievelijk 78, 71 en 63 km ver komen.

Zoals wel vaker krijg je bij de Skoda het meeste waar voor je geld. Die is er namelijk al vanaf €37.090. Daarmee is de goedkoopste auto van dit lijstje ook gewoon een van de PHEV’s met de grootste actieradius.

4. BMW X5 xDrive45e

Naast de PHEV’s met kleine motoren is er ook nog een andere categorie PHEV’s, die gewoon een ouderwetse zes- of zelfs achtcilinder hebben. De X5 xDrive 45e is zo’n auto. Deze BMW beschikt echter ook over een flinke accu, waardoor een elektrische range van maar liefst 87 km mogelijk is.

Onder de motorkap van deze X5 is een zes-in-lijn te vinden die 286 pk levert. Daar komt nog een elektromotor met 113 pk bij. Het systeemvermogen komt daardoor uit op 394 pk. Deze zelfde combinatie is ook terug te vinden in de 7-serie en de 5-serie. Daar moet je het alleen met een flink kleinere range doen: 56 km en 54 km respectievelijk. We moeten keihard zijn: dat is niet genoeg voor een plaatsje in deze top 10.

3. Mercedes GLE 350(d)e

De X5 xDrive 45e heeft een puike actieradius, maar niet puik genoeg om zijn directe concurrent te overtreffen: de GLE. De GLE 350e heeft namelijk geen accucapaciteit van 21,6 kWh, maar van 31,2 kWh. Daardoor komt de actieradius uit op 98 km.

De Mercedes moet het wel met twee cilinder minder stellen. Hier zien we gewoon weer de viercilinder terug. Met het vermogen en het koppel valt desondanks prima te leven. De hybride beschikt over 333 pk en 700 Nm koppel. Dezelfde combinatie, maar dan met een dieselmotor, is ook een optie. Mercedes heeft namelijk ook GLE 350de in de prijslijsten staan.

2. Mercedes C300e

De nieuwe Mercedes C300e blaast de concurrentie omver als het gaat om elektrisch rijden. Deze plug-in hybride komt maar liefst 100 kilometer ver. Ruim voldoende voor de meeste mensen om woonwerkverkeer, misschien wel meerdere dagen in de week, volledig elektrisch te kunnen rijden. De verbrandingsmotor zit er bijna voor spek en boon bij, zou je kunnen zeggen.

De Benz beschikt over een 2.0 benzinemotor met een elektromotor die gezamenlijk 313 pk en 550 Nm leveren. Het verre elektrisch rijbereik is dankzij de aanwezige en flink grote 26,8 kWh batterij. Met een snellader zit de accu na een halfuurtje laden weer vol.

1. Polestar 1

Je had het misschien niet zien aankomen, maar de grote winnaar komt niet uit Duitsland, ook niet uit Japan, maar uit Zweden. De Polestar 1 doet zijn naam eer aan: het is met afstand de PHEV met de grootste actieradius. Deze fraaie coupé kan namelijk 124 km rijden zonder dat er een beroep gedaan hoeft te worden op de verbrandingsmotor. Deze auto kun je dus gewoon gebruiken als volwaardige EV.

Het is desondanks wel degelijk een hybride, want er bevindt zich nog altijd een verbrandingsmotor onder de kap. Dit ondanks het feit dat Polestar een raszuiver EV-merk moet worden. De Polestar 1 combineert een 309 pk sterke viercilinder met niet één, maar twee 231 pk sterke elektromotoren. Het systeemvermogen komt daardoor uit op 609 pk. Op meerdere vlakken een interessante combinatie, die gehuld is in een zeer smakelijke verpakking.