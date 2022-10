Skoda Kodiaq 2015-heden Occasion Aankoopadvies

Zelden was er een Skoda-model zo populair als de Kodiaq. Hoog tijd dus voor een Occasion Aankoopadvies, want ook tweedehands is een Skoda Kodiaq bijzonder in trek.

De Skoda Kodiaq markeerde het begin van een zogeheten SUV-offensief van Skoda. Na de Kodiaq verschenen auto’s als de Kamiq en Karoq alsook de volledig elektrische Enyaq iV. De Kodiaq is aanzienlijk groter dan een Kamiq en Karoq.

Zie de Kamiq als het broertje van de T-Cross en de Karoq van de Volkswagen T-Roc. De Skoda Kodiaq maakt deel uit van een drieling, met auto’s als de Seat Tarraco en Volkswagen Tiguan als de andere broer. De basis wordt dus gevormd door het modulaire dwarsplatform MQB-platform van de Volkswagen Group.

Het begon met een beer

De onthulling van de Skoda Kodiaq vond al in 2016 plaats, maar het model verscheen pas eind maart 2017 op de Nederlandse markt. De SUV is vernoemd naar de grote bruine beer die op het gelijknamige eiland van Alaska voorkomt. De kodiakbeer is de grootste ondersoort van de bruine beer. De oorspronkelijke bewoners van het eiland, de Alutiiq, noemen de Kodiak-beer Taq uka ’aq, waarbij de letter ‘q’ aan het eind kenmerkend is voor dierennamen. Skoda heeft die ‘q’ overgenomen in de naam, als eerbetoon voor de taal van de Alutiiq.

Introductie Skoda Kodiaq in 2016

Sinds zijn introductie in 2016 zijn al meer dan 600.000 exemplaren gebouwd en verkocht van de Skoda Kodiaq. Er is zoveel vraag naar de SUV, dat hij op wel vier locaties wordt gebouwd. Namelijk in China, India, Rusland en Tsjechië. De meeste exemplaren rollen van de band in de fabriek in Kvasiny (Tsjechië).

De statistieken leren ons ook leuke weetjes. Zo bestelt 92 procent van de klanten zijn Kodiaq met de automatische DSG-transmissie. Maar 8 procent schakelt met de hand. De populairste uitvoering is de Style (34%), gevolgd door de Ambition (24%) en de Sportline (19%). De meeste mensen kiezen voor Black Magic, Quartz Grey of Moon White. Lekker saai dus.

Skoda Kodiaq is forse SUV

De Kodiaq is een forse auto. Hij meet 4.697 mm in lengte, 1.882 mm in de breedte en is 1.676 mm hoog (inclusief dakrailing). De wielbasis komt uit op 2.791 mm. Met een inhoud van 720 tot 2.065 liter (met de achterbank neergeklapt) is de auto lekker ruim. De achterbank is in een 60:40 verhouding neerklapbaar, kan met 18 centimeter in lengterichting worden verschoven en de hoek van de rugleuning is individueel verstelbaar. Twee extra zitplaatsen op de derde rij zijn optioneel beschikbaar, waarmee de Kodiaq tevens de eerste zevenpersoons auto van het merk was.

Infotainmentsysteem

Het interieur van de Kodiaq oogt vrij sober, maar steekt wel netjes in elkaar. Verwacht geen opvallende kleurtjes. Zwart- en grijstinten vind je er in overvloed. Weet dat Skoda drie infotainmentsystemen voor de Kodiaq levert.

Het Swing infotainmentsysteem met 6,5 inch scherm is standaard. Het kan worden aangevuld met een smartphone Bluetooth-verbinding. Het optionele Bolero infotainmentsysteem beschikt over een 8,0 inch aanraakscherm inclusief de In-Car Communication (ICC) functie. Het Amundsen navigatie/infotainmentsysteem heeft ook een 8,0-inch touchscreen, maar dan aangevuld met navigatie.

Facelift Skoda Kodiaq in 2021

In juni 2021 begon Skoda met de verkoop van de vernieuwde Kodiaq. De grootste verschillen? De grille staat meer rechtop en de motorkap ligt nu wat hoger. LED-koplampen en aero-wielen verfijnen het design. Full LED matrixkoplampen zijn standaard op de Business-uitvoeringen. Ook het interieur kreeg een upgrade, onder meer met een Virtual Cockpit met 10,25 inch display en LED ambiente lichtfuncties. Zelfs meervoudig elektrisch verstelbare, met leder beklede stoelen met massage- en ventilatiefunctie staan nu op de optielijst. En ook de infotainmentsystemen werden vernieuwd.

Motoren

Benzine

1.4 TSI: 92 kW/125 pk

1.4 TSI: 110 kW/150 pk

1.5 TSI: 110 kW/150 pk ACT

2.0 TSI: 132 kW/180 pk

Diesel

2.0 TDI: 110 kW/150 pk

2.0 TDI: 140 kW/190 pk

2.0 TDI RS: 176 kW/240 pk

Afhankelijk van de motorisering is de Kodiaq er met handgeschakelde zesbak of met automatische DSG-transmissie. De 1.5 TSI ACT heeft cilinderuitschakeling en werd gelijktijdig met de facelift geïntroduceerd. De Kodiaq RS met 240 pk en 500 Nm sterke 2.0 TDI is maar heel kort geleverd. De Kodiaq heeft vrij forse trekgewichten, alleen is die van sterkere motoren natuurlijk net wat hoger.

Aandachtspunten

De Skoda Kodiaq blijkt in de praktijk een betrouwbare familie-SUV. Echt grote euvels zijn er niet, of ze zijn al opgelost door Skoda zelf. Wat er wel bekend is, noemen we in onderstaande aandachtspuntenlijst.

Carrosserie & Interieur

Let op deugdelijke bevestiging van de stoelen. Zo zat er door een productiefout mogelijk een scheurtje in het zittingframe van de linker voorstoel. Ook konden er bij eerdere exemplaren een of meerdere bevestigingsmoer(en) aan het frame van de enkele stoel van de tweede zitrij ontbreken. Er zijn terugroepacties voor georganiseerd in 2019, controleer dus even of alles klopt.

Laat de airco-installatie in de winter ingeschakeld. Het is anders mogelijk dat er wit poeder kan ontstaan uit de ventilatie-openingen.

Schimmelvorming op de verdamper komt vaker voor.

Onderstel

De Skoda Kodiaq is leverbaar met Adaptive Dynamic Chassis Control (DCC). Bij dit systeem bedienen elektrische kleppen de functie van de schokdempers op basis van de actuele situatie. In combinatie met Driving Mode Select past het systeem zich aan aan de rijstijl van de bestuurder en manoeuvreert hem veilig over de weg. Bij de DCC kan de bestuurder kiezen uit drie opties: Comfort, Normal of Sport. Repareren van dit systeem is prijzig, mochten er defecten ontstaan.

Elektronica

Check of alle systemen goed functioneren. Dat kost even wat tijd, maar better safe than sorry, toch?

Vroegere exemplaren hadden nog weleens elektronische storingen, zoals ramen die spontaan openden of een elektrisch bedienbare achterklep die plotseling open ging. Dat moet met de nodige software-updates verholpen zijn.

Rijhulpsystemen kunnen storingen geven. De auto moet dan uitgelezen worden bij de dealer.

Adaptieve cruise control ziet soms spoken op de weg, de auto remt dan plotseling af zonder dat daar een reden voor is.

Aandrijflijn

Door een programmafout van het motorregelapparaat bestond er een mogelijkheid dat bij lage toerentallen te weinig koppel beschikbaar is. Hier is een terugroepactie voor geweest, controleer even of de auto die update heeft gehad.

Roetfilters van TDI-motoren zijn een gevoelig onderdeel

Aanbod Skoda Kodiaq op Marktplaats

Echt heel lang staat een Skoda Kodiaq nooit te koop. Het aanbod op marktplaats.nl valt dan ook best mee met een kleine 90 exemplaren. De prijzen lopen natuurlijk sterk uiteen. Voor net geen 22.000 euro heb je een Kodiaq met dik 200.000 kilometer en een dieselmotor. Prijzen lopen op tot een stevige 57.000 euro voor een Kodiaq uit 2021 met 190 pk sterke 2.0 TSI met AWD. Het gros van de tweedehands Kodiaq-modellen heeft een benzinemotor. Voor het totale aanbod van de Skoda Kodiaq kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.