Max Verstappen krijgt NSX cadeau van Honda

Dat zijn de betere Sinterklaas-cadeautjes.

Max Verstappen heeft dit jaar weer een topprestatie geleverd, maar eerlijk is eerlijk: daar is hij ook rijkelijk voor beloond. Bovenop zijn salaris van 40 miljoen kreeg hij nog een bonus van 20 miljoen. Daarmee was hij de bestbetaalde coureur van 2022. Max prijkte dit jaar ook voor het eerst in de Quote 500.

Max is dus al aardig beloond door Red Bull, maar Honda wou hem ook nog een aardigheidje geven. De ster van Red Bull kreeg in Japan de sleutels van een gloednieuwe Honda NSX Type S overhandigd.

Dit gebeurde tijdens de Honda Thanks Day, het grote evenement waarmee Honda ieder jaar het raceseizoen afsluit. Bij dit event – dat live werd uitgezonden – gaven ook Perez, Gasly, Tsunoda en MotoGP-coureur Marc Marquez acte de présence.

De Honda NSX wordt inmiddels niet meer gebouwd, maar gelukkig heeft Honda nog een exemplaar apart kunnen houden voor Max Verstappen. Die zegt zeer vereerd te zijn met dit geschenk en noemt de NSX “een geweldige auto”. Dat zei hij overigens ook over de Honda e, maar dat terzijde.

De Type S is de laatste versie van de tweede generatie NSX, die helaas geen daverend succes was. De Type S was wel vrij rap uitverkocht. Daar zijn er ook maar 350 van gebouwd, waarvan 320 voor de Noord-Amerikaanse markt waren. Die gaan dus als Acura NSX door het leven.

Van de Honda NSX Type S zijn er strikt genomen dus maar 30, die allemaal voor Japan waren. Die hebben dus ook het stuur aan de verkeerde kant zitten. Dat is dan weer een beetje jammer voor Max Verstappen. Het is sowieso de vraag in hoeverre Max nog onder de indruk is van een straatauto. Maar goed, het gaat natuurlijk om het gebaar van Honda.