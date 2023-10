Jay Leno onder de indruk van Tesla Semi

Jay Leno mocht alvast in de Tesla Semi rijden.

Met de Model S tot en met de Model 3 heeft Tesla een steady, maar ook weinig vernieuwend gamma. Komt er nog wat nieuws aan? Ja, zat natuurlijk. De Cybertruck, de Roadster, de Semi. Laatstgenoemde is inmiddels echt concreet geworden. En aan Jay Leno de vuurdoop om de Tesla Semi eens aan de tand te voelen.

Video

Hoe kritisch de voormalige Amerikaanse televisiepresentator mag zijn? Geen idee. Hij heeft in elk geval een belangrijke primeur te pakken. Voor zijn YouTube kanaal Jay Leno’s Garage stapt hij achter het stuur van een gloednieuwe Tesla Semi. En de autoverzamelaar is onder de indruk van het ding.

In de meer dan 40 minuut durende aflevering krijgt Jay Leno van alles uitgelegd over de Tesla Semi. Van de zitpositie in het midden, herkenbaar van de McLaren F1, tot het laden van een andere Semi. Dat laatste is wel bijzonder.

Inclusief trailer en vrachtwagen combinatie trekt de elektrische vrachtwagen moeiteloos deze combinatie van 30 ton. Leno is onder de indruk. Rijdende met de combinatie zegt hij nauwelijks te voelen dat hij zoveel gewicht achter zich heeft.

Aan boord van de Semi zijn Franz von Holzhausen, chief designer bij Tesla, en Dan Priestley, de senior engineer van het Semi-project. Tijdens het interessante gesprek worden leuke feitjes uit de doeken gedaan.

Onder andere dat de Semi is ontworpen aan de hand van de gestroomlijnde bullet treinen in Japan. Tesla stapte af van het standaard vierkante design van een vrachtwagen en koos voor een meer aerodynamische aanpak.

Er komen meerdere varianten van de Semi op de markt. Het exemplaar waar Leno in zit is gemaakt voor ritten overdag, zonder slaapcabine. Er is een nieuwe variant in de maak inclusief slaapcabine voor vrachtwagenchauffeurs die langere ritten moeten rijden, inclusief een overnachting.

Tesla zegt nu 60 tot 70 Semi’s gebouwd te hebben. Op basis van feedback, onder andere van klant Pepsi, wil het merk de elektrische vrachtwagen verder verbeteren. Pas dan gaan de seinen op groen voor grootschalige productie.