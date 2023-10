Het is een misverstand om te denken dat het alleen EV’s zijn die loeizwaar zijn. Ook brandstofauto’s kunnen er wat van, bewijst deze SUV wel…

Een nadeel van elektrische auto’s is natuurlijk het gewicht. We lezen er steeds vaker over, als je een beetje een uit de kluiten gewassen EV wil, moet je in sommige gevallen een vrachtwagenrijbewijs hebben, zo zwaar zijn ze.

Maar er is nu een SUV, die de betere elektrische auto zich achter de oortjes doet krabben als het op gewicht aankomt. We hebben het over de Karlmann King en dat ding weegt in het uiterste geval 6000 kilo. Leeg hè, dus zonder vloeistoffen en de complete familie Gillis aan boord.

Ook brandstofauto’s kunnen loeizwaar zijn

En met die 6000 kilo schoon aan de haak bewijst deze Karlmann dat ook brandstofauto’s loeizwaar kunnen zijn. Dat zal ze leren, die EV-evangelisten. Gewoon ouderwetse techniek en daar heel veel van levert een mooi recordje op.

Oh ja, nog een recordje, het is ook de duurste SUV die je nieuw kunt kopen. Hij gaat namelijk weg vanaf 2 miljoen euro, maar het dubbele is ook zo gehaald. Maar daar krijg je dan ook wel wat voor. Een loeizware auto dus. Maar ook groot.

De auto is gebaseerd op de Ford F-550, een enorme Amerikaanse pick-up. De aandrijving wordt verzorgd door een Ford V10 van 6,8 liter met zo’n 400 pk. En daarmee haalt hij de duizelingwekkende snelheid van 140 kilometer per uur.

De Karlmann is een creatie van een stel Chinezen, maar ze laten de auto wel bouwen in Duitsland. Als je er eentje wil, moet je je even melden bij de bouwers, dat kan op hun site. Die er best wel amateuristisch uitziet voor een plek waar je zo’ duur ding kan kopen. Maar dat terzijde.

Goed, koop dan?