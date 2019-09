Jazeker, ook Bugatti gaat zijn ‘ziel’ verkopen

Maar natuurlijk.

Dure SUV’s blijken een schot in de roos voor v een fabrikanten. Het is een beetje het automobiele equivalent van een cover-album. Als artiest wil je er eigenlijk niet mee geassocieerd worden. In tegenstelling tot met muziek is niet de bedenker de gene die het geld binnenharkt, maar de uitvoerende partij.

Logisch dus dat de meest chique merken over zijn gegaan op het bouwen van zo’n ordinaire SUV. Maserati (Levante), Lamborghini (Urus), Porsche (Cayenne), Bentley (Bentayga) en zelfs Rolls-Royce (Cullinan) hebben zo’n apparaat in de showrooms staan. Sterker nog, dankzij die modellen doen ze het beter dan ooit. Zelfs Ferrari zal overstag gaan.

In gesprek met de zeer goed geïnformeerde Georg Kacher van CAR Magazine doet Stpehan Winkelmann van Bugatti een boekje over hun volgende project. Jawel, je voelt deze al aankomen: dat gaat een SUV worden. Er is plaats voor vier personen en de auto zal een hoge zitpositie hebben. Jazeker, een Bugatti met een hoge zitpositie. Wie had dat gedacht? Maar het wordt erger, de nieuwe Bugatti moet in staat zijn om licht off-road werk te kunnen verrichten.

Gelukkig voor de puristen wordt het geen traditionele SUV. Zo moet de auto styling-elementen mee krijgen van de Veyron en Chiron. Officieel moet het een CUV worden, een crossover dus. De vraagprijs moet zo’n 1.000.000 dollar bedragen, voor belastingen. Op deze manier weet je dat alleen de betere voetballers, rappers en coverband-artiesten er op afkomen. Qua techniek zal de Urus van concerngenoot Lamborghini als basis kunnen dienen, maar wordt de Bugatti CUV sowieso een hybride voor extra kilometertjes en minder CO2-uitstoot.

Tussen de regels door gelezen: er lijkt dus gewoon een hele dure Urus te komen met de aandrijflijn van de Cayenne Turbo S E-Hybrid. Winkelmann stipt wel aan dat het de duurste crossover alle tijden gaat worden, maar dat het zeker niet een extreme Bugatti gaat zijn. Die plaats is gereserveerd voor de Chiron.

Ondanks dat Bugatti in het verleden een hoop sportwagens heeft geproduceerd, heeft het merk voldoende auto’s gemaakt met een hoge zitpositie. Dus helemaal nieuw is het idee niet. Van boven naar onder:

Bugatti Type ’00

Bugatti Type 30 Tourer ’26

Bugatti Type 41 Royale Torpedo Packard ’27

Bugatti Type 46 by Uhlik ’46