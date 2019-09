Kijk, 2020 wordt een topjaar voor youngtimers!

Deze relatief moderne en dikke auto's kun je in 2020 zakelijk rijden tegen 35% van de dagwaarde.

Het is weer die tijd van het jaar. Over drie maandjes is het weer zover. Dan staat 2020 voor de deur. Dus mocht je nog goede voornemens waar willen maken van 2019, nu is het beste moment om eraan te werken. Qua auto’s is 2020 heel interessant, want heel veel gave auto’s bereiken namelijk de 15-jarige leeftijd.

Dat betekent dat je ze tegen dagwaarde zakelijk kunt rijden, de zogenaamde Youngtimer-regeling. We hebben 14 interessante voorbeelden op een rijtje gezet. Houdt er wel rekening mee dat deze auto’s werden geïntroduceerd in 2005. Dat heeft als voordeel dat je een relatief verse auto rijdt die niet zwaar verouderd overkomt. Aan de andere kant betekent het ook dat je te maken hebt met de eerste auto’s van dat specifieke type, plus alle kinderziektes die daarbij komen kijken. Aan de andere kant, na 15 jaar tijd zijn de mankementen vast wel naar boven komen drijven. Check daarom goed alle aankoopadviezen, die we middels een linkje verwerken in de tekst.

Alfa Romeo 159 (939)

Wat is het?

De Alfa Romeo 159 is fotomodel die al 10 jaar gestopt is met werken, nog steeds erg mooi, maar met overtollige kilootjes.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het fraaie koetswerk en mooie interieur. Je moet drie keer per dag naar het lijnenspel kijken voor de bevestiging dat geen BMW 3 Serie of Audi A4 er tegen opkan. Dat is deels waar, overigens. Qua betrouwbaarheid vallen de aandachtspunten mee.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Eentje met een dieselmotor. De benzinemotoren die je in het begin kon krijgen zijn duur in onderhoud en presteren gemiddeld. De dieselmotoren daarentegen kunnen beter overweg met het hogere gewicht. Het zijn perfecte lange-afstandscruisers. Een a-typsiche Alfa, eigenlijk.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Bespaar jezelf excessieve onderhouds- en reparatiekosten door voor een wat frisser exemplaar te gaan met aantoonbare historie. Er zijn genoeg exemplaren die worden gereden door liefhebbers. Koop van hen. Die zijn prima te vinden voor zo’n 3.000 tot 5.000 euro. Loop weg bij de rest.

Saab 9-7X

Wat is het?

De meest betrouwbare Saab aller tijden, op de Saab 9-2X na, wellicht. In principe is het een Oldsmobile Bravada, maar dan met een Saab logo.

Wat er is zo bijzonder aan?

Deze auto komt uit de tijd dat GM wel de aspiratie had om Europese Premium merken het lastig te gaan maken, maar daar niet meer dan 2.000 dollar aan uit wilde geven. Het was simpele badge-engineering. Maar Saab had zijn SUV in de showrooms.

Welke uitvoering moet ik hebben?

In Nederland had je keuze uit een zescilinder (4.2) en een Vortec V8 (5.3). Tsja, ga je voor de double Whopper of Triple Whopper? Qua prestaties en verbruik maakt het niet zoveel uit, ze zijn verrassend traag en verrassend dorstig.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Te veel. Koop een goedkope Trailblazer en een Saab-logo en doe hetzelfde wat GM deed: het logo erop plakken. Maar als je een nette kunt vinden voor 5-7 mille, heb je er wel een geinige curiositeit aan. Zeker als je af en toe een kar moet trekken ofzo.

Lexus GS (S190)

Wat is het?

Het Japanse alternatief op een BMW 5 Serie. Of een E-Klasse.

Wat is er zo bijzonder aan?

Dit is de eerste Lexus GS waar geen Toyota variant van was. Dat was voorheen de Toyota Aristo, namelijk. Het ontwerp was nu geen Mercedes-rip off, maar strak, eenvoudig en een klein beetje generiek. De perfecte auto voor als je wél wil genieten, maar niet wil opvallen.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De GS300 heeft voor een drieliter zescilinder best wat vermogen: 249 pk. De GS430 met V8 heeft slechts 33 pk meer. Toch, dankzij het extra koppel van de V8 en de zijdezachte loop van die motor past ‘ie het beste bij de GS. Denk overigens niet dat dit een sportieve auto is. Dat is het pertinent niet.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Vanaf 6 mille vind je prima GS300’s. Die hebben vaak meer kilometers gelopen. Dat hoeft geen probleem te zijn, mits er aantoonbaar onderhoud is gepleegd. Luxere en snellere varianten met minder kilometers doen het dubbele.

Land Rover Range Rover Sport (L320)

Wat is het?

De sportieve Range Rover. Behalve het feit dat het een Discovery 3 was en dat sportiviteit ver te zoeken was.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een van de minst politiek correcte auto’s, de Range Rover Sport (L320). Vandaar populair bij tweede divisie voetballers en beginnende rappers uit Lelystad. Ze zijn zwaar, log, zuipen enorm en ze zijn verrassend krap bovendien. Maar achter het stuurwiel zit je briljant. Het zijn nog altijd fijne reisauto’s en in het terrein komen ze verrassend goed uit de verf.

Welke uitvoering moet ik hebben?

De 2.7 diesel als ‘ie heel goedkoop is en er aantoonbaar revisies zijn geweest aan de motor. De 4.4 moet je overslaan: die maakt een fraai geluid, maar zuipt te veel en is nog altijd niet snel. De Supercharged is degene die je moet hebben. Tenzij je veel kilometers maakt.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Ze zijn er al vanaf zo’n 5 mille. Soms zit daar nog best wel wat goeds tussen. Keurige diesels zitten rond de 10 mille en de Supercharged modellen doen zo’n 15 tot 20 mille, afhankelijk van conditie en uitvoering.

Ford Focus ST (DA3)

Wat is het?

Eindelijk de snelle Focus waar iedereen op zat te wachten.

Wat is er zo bijzonder aan?

Ondanks dat de Focus altijd het beste chassis in zijn klasse had, waren er nauwelijks sportieve uitvoeringen. De ST170 was op zijn best gezegd ‘warm’ en de RS was net even te hardcore en zeldzaam. Bijzonder aan de Ford Focus ST is zijn fijne onderstel, besturing en handbak. Oh, en laten we de roffelende vijfcilinder turbomotor niet vergeten.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er is er maar een. De driedeurs is fraaier, de vijfdeurs is praktischer.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Het begint vanaf zo’n 4-5 mille, maar dat zijn exemplaren met veel kilometers en achterstallig onderhoud. Rond de 8 mille zijn er prima uitvoeringen te vinden.

Mazda MX-5 (NC1)

Wat is het?

Een zeer gewaardeerde origami-skelter. De MX-5 NB was eigenlijk een flinke doorontwikkeling van de MX-5 NA. Deze NC-generatie was compleet nieuw.

Wat is er zo bijzonder aan?

Mazda was een van de weinigen die zijn betaalbare sportwagen-lijn rond deze periode succesvol kon slijten. De MX-5 (NC) biedt veel moderne features en ouderwets rijplezier. Alhoewel de ervaring ten opzichte van zijn voorganger behoorlijk gefilterd is.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Om lekker te toeren is de gewone 1.8 een prima keuze. Maar omdat het een achterwielaangedreven sportwagen is, moet je gewoon gaan voor de 160 pk sterke tweeliter met handbak. Automaat altijd overslaan. Op een verse zalm-nigiri doe je immers ook geen cocktailsaus.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Vanaf tien mille heb je ruime keuze.

Subaru Impreza WRX STI (GDB)

Wat is het?

De ultieme petjesmobiel voor ware kenners. Het is de laatste serie van ‘slanke’ Impreza’s, hierna groeide de basis van de auto enorm.

Wat is er zo bijzonder aan?

De auto an sich is best crappy. Ze zijn veel te smal, plastiekerig en overduidelijk een doorontwikkeling van wat men in de jaren ’90 nét acceptabel vond. Echter, omdat het een sportuitvoering is, betekent dat extra sensaties. Alle sportieve hardware (motor, remmen, sportkuipen en dergelijk) zijn meer dan dik voor elkaar.

Welke uitvoering moet ik nemen?

In principe wil je de Impreza STI, die heeft namelijk een zesbak, betere remmen en nog fijnere stoelen. Maar een WRX Plus (de hathcback versie) heeft ook zijn charmes. Sowieso ga je met upgrades je eigen unieke Impreza creëren.

Wat kost een redelijk exemplaar?

De WRX modellen zijn er vanaf zo’n 10 mille, een STI doet het dubbele.

Ford Mustang GT (S-197)

Wat is het?

De reïncarnatie van de ponycar. Een perfecte blend van stijl, vermogen en gunstige prijs. Een absolute verkoophit voor Ford in de VS.

Wat is er zo bijzonder aan?

Dit was hoe je retrodesign moest toepassen. Met de Thunderbird deed Ford alles fout, een relatief hoogwaardige auto met die techniek, gericht op ouderen. De Mustang was goedkoop en gericht op jongeren.

Welke uitvoering moet ik hebben ?

Sowieso de V8, de zescilinder zuipt eigenlijk net zoveel, terwijl de performance en het geluid duidelijk minder zijn. Ook kun je de automaat overslaan, die is te ouderwets. De cabrio is gaaf en het past goed bij het type auto, maar de rijeigenschappen worden nog minder goed.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Tsja, dit is eigenlijk de reden om geen Mustang in Europa te willen rijden. In de VS betaalde je destijds 30 mille in dollars voor een nieuwe GT Coupe met handbak. In Nederland heb je een redelijk V8 voor 15 mille in euro’s. Voordeel: ze zijn erg waardevast en onderhoud is redelijk goed te doen. Betrouwbaarheid is ook uitstekend, bougies en dynamo’s zijn de grootste aandachtspunten. Afwerking is knudde, overigens.

Audi RS4 (B7)

Wat is het?

De ultieme alleskunner die toevallig op het platform van een A4 staat. Een Audi die niet rijdt en klinkt als een Audi.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het bewijs dat Audi een fijn rijdende auto kan maken als ze dat willen. De besturing was behoorlijk communicatief, de demping was geweldig afgestemd, de vering was niet eens plankhard. Hier was tijd en moeite in gestoken ten opzichte van de vorige RS4. Oh, en alle RS4’s die erna kwamen. Wel is het de langzaamste RS4 en de best klinkende RS4.

Welke uitvoering moet ik hebben?

De sedan is de enige die dit jaar een youngtimer wordt.

Wat kost een redelijk exemplaar?

20 voor eentje met wat werk, 30 voor een keurige en 40 voor een bijna nieuwe.

BMW M5 (E60)

Wat is het

Een nogal broos, frêle en fragiel doch technologisch hoogstandje.

Wat is er zo bijzonder aan: Die motor. De 5.0 V10 was een epische motor. Veel vermogen, veel koppel, directe gaspedaalrespons en een glorieus geluid.

Welke uitvoering moet ik nemen?

In Nederland was er maar een, die met SMG, helaas. Niet zozeer qua uitvoering dan wel exemplaar: ga voor een wat duurdere M5 (E60) die bij een specialist staat. Het zijn zeer complexe auto’s waar je waanzinnig op leeg kunt lopen. Die hogere vraagprijs betaalt zich eigenlijk altijd terug, of je moet destijds de monteurs-training gevolgd hebben plus een hoop voorraad hebben qua onderdelen.

Wat kost een redelijk exemplaar?

In de krochten van Apeldoorn, eh, het internet vind je ze al vanaf 15 tot 20 mille. Echter is het dubbele uitgeven bij een specialist vaak de goedkopere optie na twee beurtjes.

Mercedes-Benz S-Klasse (W221)

Wat is het?

Een automotive kick in de voortplantingscontainers van alle andere ‘premium’-sedan autobouwers. In de voorgaande jaren maakte BMW (E65) en Audi (D4) progressie ten opzichte van de S-Klasse. Met deze W221-generatie zette Mercedes iedereen op achterstand.

Wat is er zo bijzonder aan?

Eigenlijk alles. De bouwkwaliteit was enorm verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Denk aan roest, bijvoorbeeld. Ook was de Mercedes-Benz S-Klasse (W221) volgeladen met technische noviteiten. De rijervaring is werkelijk briljant: je zit helemaal afgesloten van de boze wereld in je eigen cocoon van hout, leer en gadgets.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Rijd je veel kilometers, dan is de S320 CDI echt een topper. Relatief zuinig, zeer soepel en qua kosten goed te doen. Maak je niet zoveel kilometers, ga dan voor de S500. De S600 en AMG’s zijn leuker, maar kwamen later en zijn veel duurder in onderhoud.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Je vindt ze vanaf 10 mille, maar die moet je overslaan. Voor 15 mille vind je heel nette S320 diesels met weinig kilometers en voor 20 mille heb je een prima S500.

Bentley Flying Spur

Wat is het?

In principe is het de sedan uitvoering van de Continental GT. Dus eigenlijk is het gewoon een Volkswagen Phaeton met een paar upgrades.

Wat is er zo bijzonder aan?

De cijfers. Weinig sedans zijn zo snel als de Continental Flying Spur. De W12 met dubbele turbo levert 560 pk en 650 Nm. De topsnelheid ligt ver boven de 300 km/u. Ze zijn luxe, ruim en extreem overdadig. Heel mooi oud wordt ‘ie overigens niet. Maar er is voldoende keuze en de prijzen zijn gunstig.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er was er maar eentje. Kies er een in een unieke kleur.

Wat kost een redelijk exemplaar?

De goedkoopste Flying Spur is de 98-SB-PF, maar bij de 98-SB-PF is de klok teruggedraaid van 440.678 km naar 189.075 km. Sla de 98-SB-PF dus vooral eventjes over. Dat zeggen we er bewust zo bij, want de 98-SB-PF wordt nu wederom aangeboden op het internet. Redelijke exemplaren beginnen vanaf zo’n 30 mille, maar iets meer uitgeven loont zich later bijna altijd wel.

Porsche 911 (997)

Wat is het?

Een mannelijke penopauze mobiel. Symbool voor luie smaak en weinig voorstellingsvermogen. En oh ja, een ongelooflijk getalenteerde, complete, capabele en unieke automobiel.

Wat is er zo bijzonder aan?

Achteraf gezien is de Porsche 911 (997) een van de betere generaties. Qua styling is de 997 populairder dan zijn voorganger vanwege de ronde koplampen. Het interieur was drastisch verbeterd. Qua rijdynamiek echter, stond de auto op eenzame hoogte.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De Carrera S met handbak en achterwielaandrijving is de versie die je moet willen. Met die auto ervaar je de 911-ervaring het beste. De Tiptronic was nog niet briljant destijds, de PDK kwam pas na de facelift. Cabrio is in zijn soort erg goed. Vierwielaandrijving heb je niet echt nodig, gezien de motor op de achteras zorgt voor veel grip.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Je krijgt natuurlijk wat je betaalt met dit soort auto’s. Er zitten niet veel cadeautjes tussen, dus verwacht die ook niet. Ze beginnen rond 25 tot 30, maar vanaf 40 mille heb je de betere exemplaren te pakken.