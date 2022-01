Hoezee, Bugatti gaat gewoon door met de ICE

Goed nieuws, Bugatti gaat toch door met de ICE.

Vanochtend berichtten we al dat BMW voorlopig stug doorgaat met het fabriceren van benzine- en dieselmotoren. Ons dino’s klinkt dat natuurlijk (soms letterlijk) als muziek in de oren. Of nou ja, een saaie 2.0 viercilinder turbo of een nagelende diesel zouden we niet per se missen als die verdwijnt, maar zo’n smeuïge zes-in-lijn natuurlijk wel. Dat moment wordt dus uitgesteld, maar elders loerde er een reëel gevaar voor de dikste der dikke benzinemotoren.

Afgelopen week werd namelijk bekend dat Bugatti álle auto’s heeft verkocht. Het merk heeft een recordjaar meegemaakt qua verkopen in 2021, met 150 verkochte auto’s. Alle bolides, zowel de Bolides als de Chiron, zijn nu uitverkocht. Dat roept de vraag op wat er nu dan volgt voor Bugatti. Sinds vorig jaar is dat merk immers een onderdeel van een joint venture tussen Rimac en Porsche AG.

De logische gedachtegang zou daarom zijn dat Bugatti’s in de toekomst epische elektrische bleppers worden in de trant van de Rimac Concept_One en de Rimac C_Two. Maar Mate Rimac heeft liefhebbers van dinosap wat hoop geboden. De Kroatische einbaas van Bugatti Rimac zegt namelijk:

I do not want to talk too much about the future plans yet but I can tell you, you will be astonished. You’ll be especially astonished by the features, which have not yet been seen on any other car. And I am pushing also for a combustion engine. There is a future for combustion engines in Bugatti.

Mate Rimac, bereidt een transitie voor van EV’s naar ICE’s