Tesla gaat Yoke aanpakken, eindelijk

Dat ‘stuur’ is niet echt heel erg premium, dus gaat Tesla zijn Yoke keihard aanpakken.

Af en toe is het lastig om het brein van Elon Musk een beetje te kunnen volgen. Natuurlijk, er zijn enorm veel ingenieurs en whizzkids in Fremont die hem helpen en adviseren, maar ergens weet je dat Elon overal wel het laatste woordje over zal zeggen. Dit is in eerste instantie briljant! Want dat je kan gamen in een Tesla en dan het stuur kan gebruiken als joystick is echt briljant. Daar waren ze bij BMW of Porsche NOOIT op gekomen en Tesla doet het gewoon. Niet alle Tesla-innovaties zijn briljant. De vleugeldeuren van de Model X zijn geinig, maar we zien nog steeds niet het nut of de fun daarvan in. En dan is er de Yoke…

Dat is het stuurwiel dat David Hasselhoff ook vasthield voor 4 seizoenen in de jaren ’80. Dat je in en raceauto een klein stuurtje hebt, is niet vreemd. Veelal is er dan minder ruimte beschikbaar. Ook heeft een raceauto vaak een directere besturing, waardoor je minder hoeft te draaien. De Tesla Yoke is ook zo’n stuurtje, maar dan in en enorme elektrische sedan, eventueel leverbaar met 1.000 pk. En als je iets niet wil in een grote auto met 1.000 pk is het gevoel hebben dat je er geen controle over hebt.

Niet hoogwaardig

Maar goed nieuws voor de mensen die dat sentiment delen: Tesla gaat zijn eigen Yoke aanpakken. En het is maar goed dat we dit nieuws niet twaalf dagen geleden kregen. Dan had niemand ons geloofd.

Gaat Tesla de Yoke dan anders vormgeven? Nee, dat niet. Het gaat in dit geval om het materiaalgebruik. Aan Tesla’s kun je vaak wel zien waarom er een enorme marge op zit: het interieur is niet altijd even hoogwaardig.

Volgens eigenaren was dat met de Yoke nog een tandje erger. Het bekledingsmateriaal bladderde er gewoon af. Vroeger was het gewoon leer dat tot in lengte van dagen goed bleef, tegenwoordig is alles plastic en/of vegan in plaats van gelooide dierenhuid. Dat pakt vaak prima uit, maar nu dus niet. Tesla pakt zijn igen yoke keihard aan en zal het materiaal verbeteren.

Tesla gaat Yoke aanpakken, maar hoe?

Dat kreeg een klant uit Spokane-Liberty Lake (Verenigde Staten) te horen. Tesla bevestigde dat de stuurwielen verbeterd worden. Het gaat om een nieuwe Yoke met veel mooiere en betere materialen.

Dat zal veel Model S en Model X eigenaren goed doen om te horen. Op digitale klaagmuren als Twitter waren veel klanten al aan het zeuren over de erbarmelijke kwaliteit van hun stuur. Dat past (totaal) niet bij een sedan c.q. crossover van 100.000 euro of meer.

Overigens gaat het om berichten naar klanten. Dus het valt nog te bezien of alle Yokes worden vervangen. Tesla staat er wel om bekend dit soort veranderingen op de productielijn snel door te voeren. En zó veel nieuwe Model S’en en Model Y’s zijn er nog niet afgeleverd. Dus dat kan nog prima.

Dan nog twee dingen over het maffe stuurtje. Ten eerste is het niet verplicht, je kan ook een rond stuurwiel bestellen. Tot slot schijnt het naar langere tijd gewoon te wennen en best prettig te zijn. Keiharde nuance gewoon hier op Autoblog.

Via: Tesla Reddit