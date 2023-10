Je hebt een laadpaal thuis nodig: en nu?

We zetten op een rij wat er allemaal komt kijken bij het aanschaffen van een eigen laadpaal.

Als je een elektrische auto hebt én over een oprit beschikt is een eigen laadpaal een must. Iedere ochtend met een volle accu vertrekken maakt het elektrisch rijden een stuk aangenamer. Daarvoor moet er wel het een en ander geregeld worden, van het kiezen van de juiste laadpaal tot de installatie ervan.

Bij het kiezen en installeren van een laadpaal zijn er zaken waar je op moet letten. Dingen waar je normaal misschien niet over nadenkt. Precies om die reden hebben we de belangrijkste vragen bij het aanschaffen van een eigen laadpaal op een rij gezet.

De volgende vragen beantwoorden we samen met Bart, een laadpaaladviseur van Essent, in de video.

#1 Kan mijn auto aan deze laadpaal?

De eerste stap is een laadpaal zoeken die bij je auto past. Daarbij moet je kijken naar het aantal fasen (een of drie), de specifieke aansluiting (de juiste stekker dus) en het laadvermogen van de paal.

#2 Waar plaats ik de paal?

Als je de juiste laadpaal hebt gevonden moet je ook een geschikte plek hebben om deze te installeren. Daarbij moet je rekening houden met zaken als de locatie van de laadklep op je auto en de manier waarop je wil parkeren. Het is handig wanneer het laadpunt in de buurt van de meterkast wordt opgehangen of neergezet. Wanneer je een overkapping of een carport hebt, dan is het aan te raden om te kijken of hij daar kan hangen, want dan sta je altijd droog. Allemaal zaken om rekening mee te houden.

#3 Wil ik een vaste of een losse kabel?

Qua kabels heb je de keuze uit een losse kabel en een vaste kabel. Een losse kabel is meer gedoe, want die moet je telkens opbergen, dan heb je dus na een regenbui vaker een natte kabel in je handen. Voordeeltje is dat zo’n kabel vaak wel langer meegaat, want een kabel die altijd blootgesteld is aan de elementen slijt ook.

#4 Kan mijn meterkast het aan?

Misschien kan je auto drie fasen laden, maar je meterkast moet dit natuurlijk ook aankunnen. Wat oudere huizen hebben soms nog een één fase aansluiting. Je zult de stroomaansluiting dan moeten verzwaren. En een zwaardere aansluiting betekent soms ook hoger maandelijks vastrecht (hogere maandelijkse lasten dus). Weet je niet zeker welk type meterkast je hebt? De laadpaaladviseurs van Essent helpen je hier graag bij.

#5 Wil ik load balancing?

Je kunt ook kiezen voor een laadpaal met load balancing. Dat betekent dat je laadpaal rekening houdt met het stroomverbruik van andere apparaten en zo voorkom je dat de boel overbelast wordt. Maar load balancing is wellicht niet in elke situatie nodig en er kunnen kosten aan verbonden zijn. Goed om hier dus even op te letten.

#6 Hoeveel laadsnelheid heb ik nodig?

Met een normale driefasenaansluiting kun je in principe met 11 kW laden. Dit is voldoende om je auto ’s nachts op te laden. Mocht je toch meer willen dan kun je ook kiezen voor een 22 kW-lader, waarmee je dubbel zo snel kunt laden (mits je auto dat aankan).

#7 Zit er een abonnement bij de laadpaal?

Naast de kosten van de laadpaal zelf en de installatie kunnen er in sommige gevallen nog abonnementskosten bij komen. Het gaat dan meestal om een abonnement voor een laadpas of voor online diensten. Let hier dus goed op bij de keuze voor een laadpaal.

#8 Wie kan ik laten laden bij mij thuis?

Een vaak gestelde vraag is of iedereen bij jouw laadpunt zijn auto op kan laden. Dit is wel degelijk te beveiligen. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. De simpelste is de laadpaal in huis uitzetten, dit kan vaak in de meterkast. Maar dat is wellicht wat onhandig, al doen veel mensen het wel wanneer ze een paar weken op vakantie gaan. Logischer is het wellicht om bij de laadpaal in te stellen welke laadpassen er toegang hebben om te laden. Zo kunnen mensen die op bezoek zijn bijvoorbeeld wel via jouw laadpaal laden.

#9 Hoe kan ik ervoor zorgen dat de stroomkosten van de leaseauto op de juiste plek terecht komen?

Wanneer je een elektrische auto van de zaak rijdt, dan is vaak het opladen ook onderdeel van het leasecontract. Bij thuis laden moeten deze kosten vervolgens doorbelast worden aan de leasemaatschappij. Dit is mogelijk door gebruik te maken van je zakelijke laadpas. Een slimme laadpaal kan dan het onderscheid maken dat deze kosten doorbelast moeten worden.

Wil je meer informatie?

Je hebt nu heel wat tips gekregen voor elektrisch laden, in de video gaan we hier nog dieper op in. Wil je meer weten over een passende laadpaal of een laadpas voor jouw thuissituatie? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan bij Essent. De laadpaaladviseur van Essent geeft passend advies en zoekt samen met jou naar de beste oplossing. Zo kun je straks gerust en opgeladen de weg op!