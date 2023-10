Ai, sommige BMW’s worden even niet geleverd

Slecht nieuws voor alle autobloggers en autoblog-lezers. Enkele BMW’s worden even niet geleverd vanwege een technisch probleempje.

De BMW-dichtheid in het Autoblog wagenpark is altijd gigantisch. Daar is natuurlijk een simpele reden voor. Het merk maakt van oudsher auto’s met intrinsieke kwaliteiten waar de liefhebber warm van wordt. Tegenwoordig iets minder dan vroeger, maar soit. Helaas voor ons allen, is er nu echter even een stop op nieuwe (toekomstige) supply voor onze verslaving. Door een technisch probleempje, worden een aantal BMW’s momenteel (in ieder geval in de VS) niet uitgeleverd.

Mechatronics

We hebben deze informatie gevonden via het altijd handige Bimmerpost, waar wij circa 70 procent van onze tijd doorbrengen. Het service bulletin rept over auto’s gebouwd tussen 23 januari en 15 juni 2023 en betreft een plethora aan BMW modellen. Het probleem zou liggen in de ’transmission mechatronics’, wat een term is die BMW gebruikt voor het raakvlak van het mechaniek en de elektronica van de versnellingsbak. Dit verklaart dan ook meteen het groot aantal beïnvloede modellen, want BMW jast de (in principe zeer goede) ZF 8-bak in bijna alles.

Niet uitleveren

BMW dealerts wordt opgeroepen de auto’s niet uit te leveren, niet te verkopen als het al jonge okkazies zijn en tevens om geen (vervangen) onderdelen meer te gebruiken/verkopen. Klinkt allemaal best zereneus, hoewel er geen echte omschrijving is van wat nou precies het probleem is.

Kennelijk zijn ook de laatste mooie 5-Serie’s getroffen, maar blijft de M4 buiten schot. Gek, omdat de M3 wel op de lijst staat en die de techniek natuurlijk deelt met de M4 coupé en cabrio. Maar het zal een batch betreffen die dus toevallig niet in M4’s terecht is gekomen.

Of het ook betekent dat je in Nederland langer op je nieuwe dikke BMW moet wachten, hebben we op deze zondag nog niet uitgezocht. Een lijntje is uitgegooid naar BMW Nederland om een en ander na te vragen. Als wij meer weten, zullen we dit artikel een update geven. Want ja, je kan natuurlijk niet langer wachten op je nieuwe dikke Bimmer, dat snappen we allemaal.