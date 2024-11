Je hebt nu voor €24k een R5 (en de instapper moet nog komen)

Je hoeft niet te wachten op de instapversie van de Renault 5. Sterker nog: dat kun je beter niet doen.

De nieuwe R5 ziet er niet alleen geweldig uit, Renault beloofde ook dat het een betaalbare auto zou worden. Concreet beloofden ze een prijskaartje van €25.000. Voor dat bedrag krijg je de instapper met 95 pk. Die moet nog komen, maar toch kun je nu al voor 25 mille een Renault 5 kopen.

Renault introduceert namelijk de 120 pk-versie, die wel de kleinere 40 kWh accu heeft. Deze zit tussen het topversie met 150 pk plus 54 kWh accu en de instapversie in. Je kunt rekenen op een actieradius van 312 km.

Het verschil met de echte instapper zit ‘m niet alleen in het vermogen. Als het goed is kan deze 120 pk-versie wél snelladen, in tegenstelling tot de 95 pk-versie. Dat is toch wel een vrij belangrijk detail.

Wat kost deze versie dan? Hij staat in de prijslijst voor €27.990. Dat is niet de 24 mille die we in de titel beloofden, maar we zijn er nog niet. Als je er €2.950 SEPP-subsidie vanaf trekt zit je op €25.040.

Daarnaast heb je nu tijdelijk €667 introductievoordeel, vooruitlopend op de €667 bpm die er volgend jaar op EV’s komt. Daarmee kom je onder de streep uit op €24.373.

Deze versie is op dit moment nog niet te bestellen, maar nog wel dit jaar (eind november). Op die manier kun je nog subsidie meepakken.

En de echte instapversie dan, wanneer komt die? Daarvoor moet je nog even geduld hebben tot het voorjaar van 2025. Die auto zal circa €25.000 gaan kosten, maar in 2025 is er géén SEPP meer. Als je een Renault 5 voor minder dan 25 mille wil (die ook nog kan snelladen) moet je dus nu je kans grijpen.