Tuner haalt 700 pk (!) uit de nieuwe BMW M2

De vorige upgrade was niet het maximale.

De Duitse tuner Manhart had niet lang de tijd nodig om met een pakketje voor de M2 G87 te komen. Zoals dat gaat bij de aanpasser uit Wuppertal kwamen er wat koolstofvezel onderdeeltjes, een stickerset en natuurlijk meer vermogen. De pauwah uit de 3.0 liter S58-biturbo zes-in-lijn werd opgekrikt van 460 pk naar 480 pk. Dat kan beter, vindt ook Manhart. Daarom is hier nu de MH2 700 II.

Zoals je inmiddels duidelijk is geworden, klimt het vermogen flink door naar 700 pk. Het koppel maakt eveneens een groeispurt mee. De trekkracht is na de upgrade 900 Nm. Wat de aanpassingen doen met de 0-100-tijd en of de topsnelheid wordt verlegd, vertelt Manhart helaas niet.

Zo krijgt Manhart 700 pk uit de BMW M2

De tuner plaatst een MHTronik-powerbox en de ECU krijgt remapping. Daarnaast worden de inlaten ingeruild voor koolstofvezel onderdelen en monteert Manhart een RVS-uitlaatsysteem met kleppen. Om de M2 straatlegaal te houden, moet je een sportdownpipe met een 200-cellen HJS-katalysator en speciale uitlaatpijpjes erbij bestellen. Gebruik je hem puur voor op het circuit, dan zijn er ook nog race-downpipes zonder kat.

We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar er is nog meer voor als dit allemaal nog niet genoeg is. Bij kun je Manhart vragen naar de Stage 2- en Stage 3-upgrades. Prijzen of specificaties daarvan geeft de tuner niet.

En de buitenkant?

Van de remmen blijft Manhart grotendeels af. Het enige dat kan veranderen, is de keur van de remklauwen. Er zijn veren van KW om de koets dichterbij de grond te krijgen voor lekkerder stuurgedrag (en een stoerdere look). Je kunt je M2 ook op 20-inch Yido-velgen voor en 21-inch velgen achterop laten zetten in alle kleuren van de regenboog.

De koets zelf krijgt een gezonde dosis koolstofvezel extraatjes. Denk aan inserts in de voorbumper, motorkap, splitter, nieren, zijskirts, spoiler, diffuser en zelfs de bodemplaat. Ook het interieur kan een Manhart-behandeling krijgen. Hieronder valt een rolbeugel, achterbankhoes, harnasgordels en vloermatten.

Prijs van de BMW M2 G87 van Manhart

De duurste upgrade is de KW-schroefset (€5.698,91). Vink je alle duurste opties aan, dan ben je bijna € 40.000 armer. Ongeveer een derde van de nieuwprijs van de BMW M2 G87. Bekijk hier alle prijzen van de G87-upgrades of luister hieronder waarom Wouter de recentste M2 wel beter vindt dan zijn voorganger, maar niet leuker.