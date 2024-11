Dit is de reden dat Hamilton geen hypercars meer koopt

Lewis Hamilton is klaar met hypercars.

Van alle huidige Formule 1-coureurs heeft Lewis Hamilton waarschijnlijk de dikste auto’s in bezit gehad. Zo had hij een eigen one-off Pagani, de Zonda 760 LH. Verder had hij onder meer een LaFerrari en zelfs een McLaren F1.

Lewis had dus een duidelijke voorkeur voor hypercars, maar die liefde is een beetje bekoeld. Hij heeft nog wel een AMG One gekocht. Dat is een favoriet onder F1-coureurs, want ook Nico Rosberg, Valtteri Bottas, David Coulthard en Christijan Albers (jazeker) bestelden er eentje.

De AMG One is voorlopig echter de laatste hypercar die Hamilton koopt. In een interview met Auto, Motor und Sport laat hij weten dat moderne auto’s hem niet meer zoveel doen. “De meeste moderne auto’s zien er op de een of andere manier hetzelfde uit. Ik mis iets. Ik geef de voorkeur aan de oude klassiekers, ook qua klank en emoties.”

De Pagani Zonda 760 LH, gespot door @defriezencrew

Lewis kocht de auto’s overigens ook gewoon als investering, want hij hield de kilometerstanden bewust laag. Maar tegenwoordig investeert hij in andere zaken. “Ik steek mijn geld nu liever in de kunst. Ik ontdek voortdurend nieuwe kunstenaars, vooral geweldige zwarte kunstenaars.”

Dat Hamilton zijn interesse in nieuwe supercars heeft verloren is wel een beetje jammer, want hij rijdt volgend jaar natuurlijk voor Ferrari. Dan is hij eigenlijk wel aan zijn stand verplicht om in een nieuwe Ferrari rond te rijden. Zo neemt Charles Leclerc regelmatig een nieuw exemplaar in ontvangst, waarvan de SF90 XX Stradale de meest recente is.

