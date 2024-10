Renault 5 rij-impressie: een gegarandeerde hit

De laatste tijd zijn weinig auto’s zo enthousiast ontvangen als de nieuwe Renault 5, tijd voor een rij-impressie.

De vraag waar iedereen een antwoord op wil: rijdt ‘ie net zo goed als ‘ie eruitziet? We zochten het voor je uit.

Het was de drukste week van het jaar als het om introducties gaat. In een ideale wereld hadden we Wouter in zes stukken gehakt, zodat hij van iedere nieuwe auto een video had gemaakt. Het leek ons een aantrekkelijk idee, maar zijn kinderen maakten bezwaar. En dus moest hij de introductie van de nieuwe Renault 5 overslaan, maar niet getreurd: ik had geen bezwaar om er een rondje mee te rijden.

De video hou je tegoed, maar je kunt al wel vast lezen hoe de nieuwe Renault rijdt. En om maar met de deur in huis te vallen: hij rijdt fantastisch.

Romantisch beeld

Renault-baas Luca de Meo schetst een romantisch beeld van het ontstaan van de 5. Op donderdag 2 juli 2020 begon hij bij het merk, na een verplichte pauze: een concurrentiebeding verhinderde dat hij direct na zijn vertrek bij Seat aan de slag ging bij een ander merk. In een boekje vertelt hij dat hij na het lezen van stapels boeken stond te springen om aan de slag te gaan, maar vrijwel direct teleurgesteld werd.

“Op mijn tweede dag bekeek ik alle projecten die in ontwikkeling waren. Ik had gevraagd om ze allemaal in één ruimte te zetten. Ik was een beetje teleurgesteld, want het was me direct duidelijk dat er iets moest gebeuren. Plotseling zag ik een levensgroot model dat verrassend veel op de Renault 5 leek. Hij stond in een hoekje, maar door zijn fluorescerend oranje kleur kon ik hem toch nauwelijks missen.”

Een oude wijsheid zegt dat nieuwe topmannen altijd het logo van een bedrijf willen veranderen, zodat hun aanwezigheid direct opgemerkt werd. Maar De Meo sprak naar eigen zeggen direct uit dat die nieuwe Renault 5 die daar stond in productie moest gaan. Een hele stap voor Renault, dat tot nu toe nooit aan retromodellen deed.

De Meo is echter Koning Retro: hij stond niet alleen aan de basis van de 5, maar ook van de Fiat 500. Of het nou exact zo gegaan is of niet, een feit is in ieder geval dat de Renault 5 E-Tech electric in de smaak valt. Overal waar we rijden, worden telefoons tevoorschijn gehaald om de nieuwe Renault op de foto te zetten. Wat daarbij helpt, is dat de testauto’s waren uitgevoerd in groen en geel. Op een parkeerplaatsje verderop konden we ook een donkerblauw (chique) en een wit (meh) exemplaar zien, die aanzienlijk minder aandacht trokken.

Keus uit 3 motoren

De testauto’s waren uitgevoerd met de sterkste motor van dit moment, die 150 pk levert. Later volgen nog motoren met 95 en 120 pk. Die versie met 95 pk komt pas volgend jaar, maar is een afrader. Om te beginnen kun je dit jaar nog met SEPP-subsidie de versie met 120 pk kopen, die daarmee ook een prijs van ongeveer 25.000 euro heeft. Daarnaast kun je met de variant met de zwakste motor niet snelladen, waardoor je actieradius beperkt is; nooit spontaan een weekendje naar Parijs, want je staat dan onderweg urenlang aan de laadpaal.

Voor alle andere varianten geldt dat (gelukkig) niet. De 150 pk-versie heeft de grootste batterij, 52 kWh, waardoor hij ook een grotere actieradius heeft; je komt er tot 410 kilometer ver mee, de mindere goden hebben een 40 kWh-batterij en schoppen het tot 312 kilometer. Een praktische reden om een snellere auto te kopen — als er een god bestaat, houdt hij vast van autorijden.

Van 15 naar 80 procent opladen kost je aan de snellader een halfuurtje. Dat geldt voor alle motorvarianten, want de grotere accu laadt met een snelheid van 100 kW en de kleinere met een snelheid van 80 kW. Aan de laadpaal om de hoek (vaak 11 kW) duurt het met 3 uur en 13 minuten trouwens ook niet al te lang om de accu van 15 tot 80 procent te brengen.

Nieuwe standaard

Rijden doet de 5 lekker. Voor een elektrische auto is hij relatief licht, waardoor hij niet de zompigheid heeft die zoveel andere elektrische auto’s kenmerkt. Bovendien stuurt hij goed; niet te zwaar, maar toch met voldoende gewicht. Renault heeft gekozen voor een lekker directe besturing, die op de Zuid-Franse wegen zowaar voor flink wat rijplezier zorgt.

Met zijn multilink-achteras zet hij een nieuwe standaard in het B-segment. Als we met 30 kilometer per uur door dorpjes sukkelen, lijkt hij soms wat stug. Daar staat tegenover dat de wegligging op buitenwegen fantastisch is. Onderstuur blijft lang uit, en als je in de bocht gas loslaat kun je de achterkant zelfs een stapje opzij laten maken — zoals in de hoogtijdagen van de Franse hot hatches.

Door de directe besturing en de kleine draaicirkel ga je met gemak door haarspeldbochten. Die kleine draaicirkel is natuurlijk ook prettig in de stad: met 10,30 meter kun in veel gevallen straatje keren zonder te steken. Gelukkig maar, want een van de weinige kritiekpunten op de 5 is de versnellingshendel aan het stuur; die kun je alleen van vooruit naar achteruit zetten (en andersom) als je helemaal stilstaat. Als je aan het inparkeren bent of in een andere situatie komt waarin je een paar keer moet steken, komt het daardoor regelmatig voor dat je denkt dat je de auto weer in z’n vooruit hebt gezet, maar dat niet zo blijkt te zijn. We garanderen je: de eerste weken dat je een Renault 5 hebt, denken omstanders in zo’n situatie dat je net je eerste rijles hebt gehad. Frustrerend.

Dansende paperclip

Het verbruik hebben we niet kunnen testen; we zaten in de bergen, omdat het 28 graden was loeide de airco en we deelden de auto met iemand die de topsnelheid wilde testen (hij liep vrij gemakkelijk naar 155 en daarna was het op). Een blik op de boordcomputer leert je dat in normale(re) omstandigheden een verbruik rond de 15 kWh per 100 kilometer goed mogelijk lijkt te zijn.

En als je toch op die schermen kijkt: het ziet er allemaal goed uit. Voor het navigeren maakt Renault gebruik van de software van Google en het lijkt allemaal goed te werken, waarmee Renault een stapje voor heeft op bijvoorbeeld Stellantis; in de Renault is het sneller, gebruiksvriendelijker en ziet het er beter uit. Wel heeft het merk zich laten verleiden om een avatar te gebruiken, Reno, die ongeveer net zo infantiel en nutteloos is als vroeger die dansende paperclip in Microsoft Office.

Wat in Nederland vergelijkbaar nutteloos is, is de mogelijkheid van de 5 om stroom terug te leveren aan het net, omdat het Nederlandse elektriciteitsnetwerk hier nog niet geschikt voor is. Voor de toekomst is het echter leuk om te weten dat het kan. Met een adapter kun je overigens ook elektrische apparaten aansluiten op de 5 en die van stroom voorzien; handig als je je laptop, je heggenschaar of je elektrische barbecue van stroom wilt voorzien.

Conclusie

Het is allemaal niet revolutionair wat de 5 kan of doet, maar wel gewoon goed. Met deze auto kan Renault doen wat Peugeot, Lancia en Fiat nog niet gelukt is: de strijd aangaan met de elektrische MINI. Dat maakt het jammer dat de mogelijkheden om de 5 te personaliseren vrij beperkt zijn. Je kunt bijvoorbeeld maar kiezen uit zes kleuren. Het duurste uitrustingsniveau (Iconic) heeft altijd hetzelfde interieur, je kunt daar niet voor een andere kleur of een ander stofje kiezen. Je moet het hebben van details; je kunt bijvoorbeeld kiezen uit verschillende dakstickers. Ook de versnellingshendel (waarvan het design trouwens geïnspireerd is door lippenstift) is in allerlei verschillende kleuren leverbaar.

Her en der zijn sommige plastic onderdelen hard, maar wat verwacht je van een auto die leverbaar is vanaf 25.000 euro? Ook de ruimte op de achterbank is beperkt, maar wat verwacht je van een auto van 3,92 meter?

Het zijn maar een paar kleine kanttekeningen, want laat één ding duidelijk zijn: deze auto is simpelweg heel goed gelukt. Het kan niet anders dan dat Renault een hit te pakken heeft!

Wat is goed?

Hij ziet er fantastisch uit; toen we in Monaco tussen de Rollsen en Ferrari’s reden, werd onze 5 óók op de foto gezet

Hij rijdt lekker en is een van de leukst rijdende EV’s van het moment

Infotainment gebruiksvriendelijker en fraaier dan bij veel directe concurrenten

Lekkere stoelen (al had de zitting een fractie langer gemogen)

Wat is slecht?