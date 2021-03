Je hoeft niet langer naar de dealer voor een VW ID. update - Autoblog.nl

Welkom in 2012, want Volkswagen komt vanaf nu met over-the-air updates voor de ID. modellen!

Voor (simpele) software updates naar de dealer rijden omdat een monteur een laptop aan je auto moet hangen. Een tijdrovende en vooral ouderwetse klus. Tesla was één van de eerste autofabrikanten die het slimmer aanpakte. Op grote schaal introduceerde het merk in 2021 over-the-air updates met de Model S. Net als met een software update voor bijvoorbeeld je iPhone, worden updates via het internet gedownload en geïnstalleerd.

Ook bij Volkswagen zijn ze inmiddels wakker geworden. Vanaf nu is het mogelijk om met de ID. modellen software updates over-the-air binnen te vissen. Je moet software versie ID.Software2.1 hebben, waarmee je auto toegang krijgt tot de draadloze technologie. Alle exemplaren van de ID.3 en ID.4 die geproduceerd zijn vanaf de achtste week van 2021 zijn standaard uitgerust met de feature.

Volkswagen neemt contact op met klanten die al een ID.3 of ID.4 hebben om de auto te updaten naar ID.Software2.1. Vervolgens ben je, als het goed is, van het pendelen naar de dealer af en kun je zelf lekker updates installeren.

De Duitse autofabrikant begint komende zomer met het actief uitrollen van update. Elke drie maanden kun je een update verwachten voor je ID. auto. Voordat Volkswagen is begonnen met de uitrol van dit nieuwe systeem hebben ze de boel eerst uitvoerig intern getest. Meer dan 3.000 auto’s van de Volkswagen AG werden als eerste succesvol uitgerust met de over-the-air update mogelijkheid.