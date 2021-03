Populairste elektrische bedrijfswagen is een verrassing! - Autoblog.nl

Het is geen geheim dat de elektrische bedrijfswagens verkoop in de lift zit, maar wat zijn eigenlijk de populairste auto’s van het moment?

Het aanbod van elektrische bestelauto’s groeit gestaag. Het zijn op dit moment nog voornamelijk bestaande bedrijfswagens die we al kennen, maar dan met een elektrische aandrijflijn.

VWE Automotive heeft in kaart gebracht wat de best verkochte bedrijfswagens zijn. De verkoop is in februari 2021 met maar liefst 180 procent toegenomen. Wat opvalt is dat de populairste elektrische bedrijfswagen een echte verrassing is. Het is namelijk geen Renault, Peugeot, Volkswagen of een ander bekend merk. We hebben het hier over SAIC, een Chinees merk!

De SAIC Maxus is de best verkochte elektrische bedrijfswagens van februari 2021. Er werden er 82 van verkocht. Op twee staat de Nissan e-NV200 met 39 verkopen en op drie de elektrische uitvoering van de Renault Kangoo met 35 verkopen. De volledige top 10 kun je hieronder bekijken.

Elektrische bedrijfswagen verkopen februari 2021

SAIC Maus – 82 verkopen Nissan e-NV200 – 39 Renault Kangoo Z.E. – 35 Toyota PROACE Electr. Worker – 29 Peugeot e-Expert – 22 Opel Vivaro-e – 15 Citroën e-Jumpy – 14 Mercedes-Benz eVito – 12 Goupil G4 – 11 SAIC eDELIVER 3 – 8

VWE Automotive zegt dat er een duidelijke opmars gaande is. Vooral in november en december 2020 zijn er veel elektrische bedrijfsauto’s verkocht. Dat waren er zelfs meer dan de eerste drie kwartalen van 2020 samen. In 2021 gaat de opmars verder door, zoals de cijfers van februari 2021 laten zien.