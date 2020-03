Je kunt aan de slag met de Audi A3 configurator

Je ideale Audi A3 maken met behulp van de configurator: ze zijn snel aanwezig bij Audi.

Het kan allemaal zo snel gaan. Audi is de laatste die hun nieuwe MQB-auto presenteert (na de Golf, Octavia en Leon), maar ze droppen wel binnen een paar dagen de prijzen van de nieuwe A3. Nu is daar ook ineens de configurator van de kersverse Audi A3.

Recht door zee

Om nou te zeggen dat je helemaal niks kan kiezen, nee dat niet. Maar een groot deel van de standaarduitrusting is ook de topuitrusting. Je kunt namelijk kiezen uit twee motoren: één diesel (30 TDI, 116 pk) en één benzine (35 TFSI, 150 pk). Schakelen doe je met de hand: een automaat staat nog niet in de optielijst. Wel komt binnenkort de één liter grote TFSI (30 TFSI) op de optielijst voor 34.400 euro. Momenteel ligt de basisprijs rond de 36.500 euro.

Verder krijg je standaard Virtual Cockpit, Cruise Control, Climate Control met twee zones en is er ook geen optie beschikbaar voor een beter touchscreen: dat is allemaal goed nieuws voor een basispakket. Het is namelijk wel eens anders geweest bij Audi en hun ‘schraapversies’.

Kleurrijk

De Audi A3 is een vrij zakelijke auto. Audi probeert een pagina uit het boek van de A1 te nemen, en de A3 is beschikbaar in een hele hoop kleuren. Ook op de standaardversie(s)!

Van links naar rechts: Turboblauw, Tangorood, Navarrablauw, Koraaloranje, Pythongeel, Camouflagegroen.

Goed, bij een paar mag je flink bijbetalen uit de Audi Exclusive-catalogus, maar dan heb je het vooral over de pareleffect en driedubbelmetallic-lakken. Als jij een simpele metallic of glanzende (uni)laag genoeg vindt, heb je de keuze uit zeven lakkleuren, waaronder rood, blauw en geel. Wie dus de A3 als weloverwogen keuze neemt en zwart kiest, is af!

Pakketten

Naast het basis ‘Pro Line’-pakket kun je nog drie twee andere pakketten kiezen: Business, S Edition en Edition One. Business spreekt voor zich: een zakelijk uiterlijk met beperkte opties in de kleuren en velgen, maar wel lekker compleet. S Edition is precies het tegenovergestelde: iets strakker getekende bumpers voor een ‘sportiever’ uiterlijk, en de keuze uit 18 en 19 inch velgen en de eerder genoemde kleuren. Edition One is iets lastiger.

Edition One

Een Edition One is vaak al lekker gevuld. Voor de A3 Edition One geldt dat niet: je moet voor opties als lederen bekleding, elektrisch verstelbare stoelen met stoelverwarming en vele andere opties nog bijbetalen. Het complete in het pakket is vooral optisch: volledige LED-verlichting, 18 inch velgen en van binnen en buiten speciale sierdelen. Zoals ook de speciale grijze C-stijl met Audi-logo.

Wie zich afvraagt hoe zijn ideale Audi A3 eruit ziet, kan een kijkje nemen bij de configurator.