Triumph Rocket 3 verslaat McLaren 720S en zet 0-100 record

Met grootste cilinderinhoud in een productiemodel

Triumph heeft met de Rocket 3 geprobeerd om grote prestaties neer te zetten. Op één vlak staan ze direct voor. Het is namelijk de productiemotor met de grootste cilinderinhoud. De Rocket 3 is de eerste motorfiets die een 2.500cc motor heeft. Om de prestaties van de cruiser aan de tand te voelen deed een coureur een rondje Cartagena. Met een ‘bijna’ standaard model zette hij het 0-100 record van het merk en liet hij de McLaren 720S achter zich.

De 2.500cc driecilinder brak het 0-100 record van Triumph. Hij raffelde het klusje af in maar 2,73 seconden. Blije gezichten dus bij Triumph.

Triumph heeft twee versies van de Rocket 3, een R- en GT-versie. De GT is meer gericht op het cruisen en heeft een toergericht stuur, lager zadel en handvatverwarming. De vorige generatie Rocket 3 was een 2.300cc met 148 pk. Triumph heeft alles in de strijd gegooid om de prestaties te verbeteren, de huidige generatie komt met 167 pk. -van meer pk’s wordt alles beter- Waar de vorige generatie het nog met 5 versnellingen moest doen krijgt de nieuwe generatie 6 versnellingen. De nieuwe generatie is ook nog eens 43 kg afgevallen. Met 291 kilo is de Rocket 3 nu minder zwaar. Want meer dan 250 kg is in principe toch echt ‘obese’ materiaal. 20-Spaaks velgen, cruise control, navigatie via Google Maps en bochten-ABS zijn allemaal standaard.

Triumph Rocket 3 zet record

Het record van het merk werd met de Rocket 3 verbroken op het Cartagena circuit in Spanje. Volgens de coureur gaat de Rocket makkelijk door de bocht en voelt het alsof je op een Street Triple zit. De enige overeenkomst die wij met de Street Triple, naast het merk, kunnen vinden zijn de dubbele LED koplampen. De Rocket 3 R die op Cartagena werd gebruikt was volgens het merk ‘bijna’ standaard, zonder spiegels en kentekenplaat. De McLaren 720S mag het kentekenloze kontje van de Triumph bekijken.

Mocht je willen testen of de Rocket 3 R echt zo stuurt als de Street Triple kun je vanaf 26.200 euro terecht bij de dealer. Alleen nog kiezen uit de kleur: Phantom Black of Korosi Red.