Voor zo weinig scoor je dezer dagen een Ferrari 612

Een Ferrari hoeft helemaal niet schreeuwend duur te zijn. Dit heerlijke exemplaar van een Ferrari 612 Scaglietti is voor een Ferrari helemaal niet onbetaalbaar.

In 2011 bracht Ferrari ons de FF. Die naam stond voor ‘Ferrari Four’. Het is namelijk een Ferrari met vier zitplaatsen en, redelijk uniek voor een Ferrari, vierwielaandrijving. Baanbrekend, maar de auto had een voorganger.

Ferrari 612

Sterker nog, de auto heeft veel meer voorgangers. Een luxe GT op zijn Ferrari’s, het recept veranderde pas zo drastisch bij de FF. Want met vier personen toeren in alle luxe in een product uit Marannello, dat kan al jaren. De auto vóór de FF was de 612 Scaglietti. Ferrari noemde het een 2+2. Stiekem was ‘ie iets minder goed gelukt dan zijn voorganger, de 456. Dat terwijl hij technisch wel een stuk beter was, met een nog betere versie van de V12.

Ferrari 612 voor weinig

Gelukkig is dit niet het type auto wat je moet zien als een investering. Afschrijving heeft dusdanig zijn werk gedaan dat het helemaal niet schreeuwend duur hoeft te zijn om een Ferrari 612 uit 2006 te scoren. We vinden op Marktplaats dit exemplaar.

Deze al weer vijftien(!) jaar oude Ferrari 612 is uitgevoerd in Nero Daytona. Ietwat saai wellicht, maar wel bijgestaan door de vijfspaaks stervormige velgen met rode remklauwen en een prachtig beige lederen interieur.

Het interieur is duidelijk niet ultramodern, maar door de standaard layout van alle Ferrari-interieurs tot op het heden valt het mee. Je krijgt in ieder geval naast de centrale toerenteller nog zo’n mooi schermpje met allerlei multimedia. Of rondetijden, maar dat lijkt onwaarschijnlijk in een auto als deze.

Bijpassend bij wat de Ferrari 612 is, is deze uitgerust met de F1-bak in plaats van een handbak. Oké, nou schreeuwt deze auto niet Formule 1, maar een automatische bak boven een handbak verkiezen past bij het karakter van de 612.

Motor

Voor wie het even kwijt is: de motor van deze Ferrari 612 is de 5.75 liter grote V12 waaraan de iets eerdere 575M zijn naam dankt. In de 612 is deze goed voor 540 pk en een topsnelheid van 315 km/u.

Kopen

Dan over naar hoe weinig deze Ferrari 612 kost. Goed, als je koopjes aan het jagen bent is een Ferrari sowieso geen goed idee, maar 79.950 euro is toch niet gigantisch voor deze net-youngtimer. Voor een auto met V12 die 315 km/u kan is het in ieder geval schappelijk. Terugreizen naar betere tijden doe je op de Marktplaats advertentie van de Ferrari 612.