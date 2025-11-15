Krijgt jouw Tesla eindelijk Apple CarPlay?

Gaat Apple-hater Musk dan toch overstag?

Elon Musk heeft niet zo voor met Apple. Het iBedrijf shopte er lustig op los bij Tesla. Niet om de hard- of software over te nemen, maar om personeel weg te snoepen. Dat deed Apple voor het Project Titan, het idee om een iAuto te bouwen. Inmiddels weten we dat die auto er niet komt, maar dat doet niets met de mening van Musk over Apple. En toch zou hij zomaar eens binnenkort overstag moeten gaan.

Er zijn namelijk indicaties voor een toevoeging van Apple CarPlay aan de interieurs van de miljoenen Tesla’s wereldwijd. Bloomberg brengt het gerucht de wereld in. Tesla zou volgens de nieuwswebsite intern aan het testen zijn met Apple CarPlay. Er zou nog geen besluit zijn over een implementatie in nieuwe of bestaande auto’s.

Apple CarPlay Ultra

Het is belangrijk om te weten dat Tesla test met Apple CarPlay en niet met de Ultra-versie. De nieuwe variant neemt zo’n beetje het hele interieur over. Tesla heeft niet voor niets zijn eigen infotainmentsysteem met alle toeters en scheetzakken van dien gemaakt om overschaduwd te worden door Apple. En Tesla is niet de enige. Eerder hebben tal van merken zich uitgesproken tegen Apple CarPlay Ultra.

Ook opvallend: volgens Bloomberg zou Tesla expliciet Apple CarPlay onderzoeken. Android Auto blijft voor nu buiten beschouwing. Zouden er geen Tesla-werknemers met een Samsung rondlopen? Of is het aandeel Android-gebruikers onder Tesla-klanten zo klein dat het niet nodig is?

Zoals met alles wat er rond Tesla speelt weten we waarschijnlijk pas of CarPlay naar je EV komt zodra Tesla een update uitvoert. Om dus antwoord te geven op vraag: krijgt Tesla eindelijk Apple CarPlay? Voorlopig niet, maar de eerste indicatie voor de komst is er wel. Wanneer we meer weten, delen we het met je.

Via Car And Driver