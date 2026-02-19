BMW M neemt afscheid van de handbak, maar toch is er hoop

Is zelf schakelen iets van het verleden of de toekomst?

Voornamelijk vanwege comfort verdwijnen steeds meer auto-onderdelen en -functies die de bestuurder zelf mag gebruiken. De fysieke handrem bijvoorbeeld en binnenkort zijn ook het stuur en de pedalen aan de beurt. Daar nog voor zullen we langzaam afscheid gaan nemen van het derde pedaal in de voetenruimte en van de handgeschakelde versnellingsbak. Toch?

De Nederlandse BMW-M-baas ziet het somber in voor de handbak. Hij zegt: “Vanuit technisch oogpunt is een handgeschakelde versnellingsbak niet echt logisch, omdat deze je beperkt in koppel en ook in brandstofverbruik.” Zelfs in zijn M-auto’s vind hij het dus niets.

Toch levert BMW Motorsport nog modellen met een handgeschakelde transmissie. Sterker nog, dat blijft BMW M ook nog even doen. Van Meel: ”Veel mensen houden nog steeds van handbakken, dus daarom hebben we ze behouden en zijn we van plan ze zo lang mogelijk te behouden.”

Juich echter niet te vroeg, want Van Meel zegt ook: “Het zal in de toekomst behoorlijk moeilijk worden om volledig nieuwe versnellingsbakken te ontwikkelen, omdat het marktsegment vrij klein is en de leveranciers daar niet zo happig op zijn.”

Samenvattend zegt de CEO van BMW M dat de handbakken ”de komende paar jaar” veilig zijn, maar het daarna “moeilijk zal worden om handgeschakelde versnellingsbakken in leven te houden, vooral in het komende decennium.” Als de sportieve tak van BMW al niet gelooft in handgeschakelde versnellingsbakken, wie dan wel?

De toekomst van de handbak

Gelukkig denkt niet iedereen op dezelfde manier als Van Meel over de handbakken. Bij Lexus werken ze bijvoorbeeld al aan een elektrische auto met drie pedalen en een pook die ook echt invloed hebben op de vermogensafgifte. Cool! Mocht het Lexus niet lukken om dit naar productieauto’s te krijgen, dan vestigen we onze hoop op Ford.

De Amerikaanse autogigant heeft kortgeleden een patent gedocumenteerd omtrent een nieuw soort versnellingspook in een elektrische auto. Of ja, versnellingspook. In alles lijkt het op een handbak. De plaatsing, de vormgeving; alles klopt. Helaas heeft de pook geen directe verbinding met de aandrijflijn.

De ‘EV-handbak’ van Ford werkt als een schakelaar om tussen rijmodi te wisselen. Wie wel eens in een Nissan Leaf heeft gereden: ongeveer zo’n mechanisme maar dan met een pook. Da’s denk ik niet helemaal waar de liefhebber op zit te wachten, maar je hebt wel weer wat om met je rechterhand vast te houden tijdens het rijden.

De gulden middenweg vinden we bij … BMW M!

Gelukkig is er een mooi compromis. Na de pook in het middenconsole kwam in de jaren ’90 via de Formule 1, de sequentiële versnellingsbak met flippers achter het stuur. Diezelfde flippers zorgen al voor nep-schakelmomenten in de Hyundai Ioniq 5 N. Om de cirkel van dit artikel rond te maken: zo’n zelfde gesimuleerde schakelmomenten gaan we meemaken in de eerste elektrische BMW M3! En leeft de handbak toch nog voort.

Hoofdfoto: Red de wereld, koop een BMW M2 handbak #test

Bronnen: CarSales, The Drive