Eerste Tesla Cybercab rolt van de band, mét vleugeldeuren, zonder stuur

Waar is Wally – Tesla Cybercab editie.

Elon Musk is er in zijn onmetelijke wijsheid van overtuigd dat autonoom rijden de toekomst is. De bizarre Robotaxi die Tesla in 2024 onthulde leek verre toekomstmuziek, maar nu is dan toch het eerste exemplaar van de band gerold.

Als je héél goed kijkt zie je op de bovenstaande foto een Cybercab. Deze groepsfoto is gemaakt ter ere van het feit dat het eerste exemplaar gebouwd is in de Gigafactory in Texas. Dit moet het begin zijn van een nieuw hoofdstuk voor Tesla.

Nu rijden er al Robotaxi’s rond in de VS, maar dat zijn gewoon Model Y’s. De Cybercab is van de grond af aan gebouwd als Robotaxi. De auto die we in 2024 te zien kregen had niet eens een stuur of pedalen, alleen een scherm.

Je zou denken dat de productieauto wel gewoon een stuur heeft. Al was het alleen maar vanwege regelgeving. Toch liet Elon Musk eerder deze week op X weten dat de Cybercab in productie gaat zónder stuur of pedalen.

Met zijn vleugeldeuren en twee zitplaatsen lijkt de Cybercab meer op een sportwagen dan op een taxi. Toch is dit niet allemaal voor de show. Het feit dat het een tweezitter is maakt een buitengewoon aerodynamische druppelvorm mogelijk. Deze vorm doet sterk denken aan de Volkswagen XL1, een auto die toevallig extreem efficiënt was.

Deze Cybercab is nog een pre-productiemodel, maar in april zou de productie echt van start moeten gaan. Dat zal waarschijnlijk niet meteen in grote aantallen zijn, want zo’n daverend succes zijn de Robotaxi’s nog niet.

In de Amerikaanse steden worden de Robotaxi’s nog maar kleinschalig ingezet, en dit verloopt allemaal niet vlekkeloos. Sterker nog: de Robotaxi’s maken meer brokken dan een gemiddelde menselijke bestuurder. Dus we weten niet of de wereld al klaar is voor een stuurloze Cybercab.