Eerste Tesla Cybercab rolt van de band, mét vleugeldeuren, zonder stuur

Waar is Wally – Tesla Cybercab editie.
Elon Musk is er in zijn onmetelijke wijsheid van overtuigd dat autonoom rijden de toekomst is. De bizarre Robotaxi die Tesla in 2024 onthulde leek verre toekomstmuziek, maar nu is dan toch het eerste exemplaar van de band gerold.
Als je héél goed kijkt zie je op de bovenstaande foto een Cybercab. Deze groepsfoto is gemaakt ter ere van het feit dat het eerste exemplaar gebouwd is in de Gigafactory in Texas. Dit moet het begin zijn van een nieuw hoofdstuk voor Tesla.
Nu rijden er al Robotaxi’s rond in de VS, maar dat zijn gewoon Model Y’s. De Cybercab is van de grond af aan gebouwd als Robotaxi. De auto die we in 2024 te zien kregen had niet eens een stuur of pedalen, alleen een scherm.
Je zou denken dat de productieauto wel gewoon een stuur heeft. Al was het alleen maar vanwege regelgeving. Toch liet Elon Musk eerder deze week op X weten dat de Cybercab in productie gaat zónder stuur of pedalen.
Met zijn vleugeldeuren en twee zitplaatsen lijkt de Cybercab meer op een sportwagen dan op een taxi. Toch is dit niet allemaal voor de show. Het feit dat het een tweezitter is maakt een buitengewoon aerodynamische druppelvorm mogelijk. Deze vorm doet sterk denken aan de Volkswagen XL1, een auto die toevallig extreem efficiënt was.
Deze Cybercab is nog een pre-productiemodel, maar in april zou de productie echt van start moeten gaan. Dat zal waarschijnlijk niet meteen in grote aantallen zijn, want zo’n daverend succes zijn de Robotaxi’s nog niet.
In de Amerikaanse steden worden de Robotaxi’s nog maar kleinschalig ingezet, en dit verloopt allemaal niet vlekkeloos. Sterker nog: de Robotaxi’s maken meer brokken dan een gemiddelde menselijke bestuurder. Dus we weten niet of de wereld al klaar is voor een stuurloze Cybercab.
Reacties
Robert zegt
“de Robotaxi’s maken meer brokken dan een gemiddelde menselijke bestuurder.”
Misschien omdat Tesla (nog steeds) niets ziet in LiDAR, maar volledig vertrouwt op optische camerasystemen?
autodrome zegt
Go you gang als je een ‘death wish’ hebt. Ik vertrouw auto-pilot niet, camera’s zijn gewoonweg niet voldoende om een auto veilig autonoom te laten navigeren. Dus ik sluit me aan, LiDAR en radar zijn absoluut nodig om een volledig beeld te creëren rondom, met detectie van absolute afstanden en relatieve afstand van en tussen andere voertuigen en objecten, een camera kan dit gewoonweg niet, het is altijd een inschatting. Een camera krijgt problemen in de volle zon, in het donker is het nog minder accuraat en bij mist en zware sneeuwval, is het feest gewoonweg over
bimmerpost zegt
Een mens heeft ook geen radar of lidar. Belachelijk dat we die toestemming geven om te rijden in mist, sneeuw of zware regen…
O plaat zegt
De dag dat Elon in zo een wagen instapt en de Camino de la Muerte in Bolivia aflegt onder naar het stuur te grijpen zal ik zijn cybercab vertrouwen. Maar tot die dag blijf ik weg van wannebe-Adolf zijn rijdende doodskist.