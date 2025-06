Automerken krabbelen terug wat betreft gebruik CarPlay Ultra

CarPlay Ultra zou de cabines van vele merken op gaan sieren. Dat lijkt nu toch tegen te vallen.

Wist je dat: de allereerste auto ter wereld die CarPlay ontving, was de Ferrari FF. Het idee achter deze samenwerking met Apple door Ferrari was dat zij de techgigant lekker lieten sleutelen aan de software, dan konden zij zich richten op de rest van de auto. Grappig genoeg is dat zo’n 15 jaar later precies waar CarPlay erg sterk in is. Het idee van CarPlay (en Android Auto, maar omdat het nieuws enkel Apple omvat laten we die even buiten beschouwing) is dat er een universele interface die samenwerkt met jouw smartphone wordt gecreëerd, zodat elke auto qua infotainment voorspelbaar is. Uiteraard wordt CarPlay tegenwoordig af fabriek aangeboden in vrijwel elke auto met een infotainmentscherm, maar een auto waar een 2xDIN-radio (of met geluk zelfs een 1xDIN) in past kunnen het ook ontvangen met een schermupgrade.

CarPlay-integratie

Het voordeel van die eenduidige interface is dus uniformiteit. Het nadeel is dat auto’s tegenwoordig één grote brok software zijn die samenwerken met elkaar. Voorbeeld: als jij de navigatie van je Audi aanzet, kan je kiezen of je de route op het middenscherm of in de Virtual Cockpit wil. Zo kun je eindeloos pielen met verschillende weergaven en alles werkt mooi met elkaar samen. Met CarPlay is dat bij vele merken lastiger. Als jij de navigatie via Apple Maps aanzet in CarPlay, kan het zijn dat Virtual Cockpit geen idee heeft en de kaart daar krijgen dus onmogelijk is. Een oplossing is nabij, want Apple CarPlay Ultra is hier.

CarPlay Ultra

Het idee van CarPlay Ultra lost deze tekortkoming precies op. In plaats van integratie met enkel het middenscherm, neemt Apple zo je hele dashboard over. Dus ook je tellerbak. Bovendien kan Apple echt alles overnemen, denk aan aircobediening en instellingen van je auto. Perfecte integratie. Aston Martin werkt samen met Apple om CarPlay Ultra te integreren in al hun meest recente modellen met het vernieuwde interieur. Het mooiste zou natuurlijk zijn om meer merken over de brug te krijgen, want dan heeft het ook voordelen voor als je auto’s van meerdere merken hebt.

Merken krabbelen terug

Dat moet wel goedkomen, want nog voordat CarPlay Ultra echt onthuld werd, hadden grote namen al gezegd dat ze geïnteresseerd waren om hun infotainment hierop voor te bereiden. Het zou dan gaan om Audi, Ford (en Lincoln), Honda (en Acura), Hyundai (en Kia en Genesis), JLR, Nissan (en Infiniti), Mercedes, Porsche, Renault en Volvo (en Polestar). Een goed gevulde lijst, maar dit was dus een paar jaar geleden toen CarPlay Ultra nog in de kinderschoenen stond. Inmiddels lijkt het tegen te vallen qua merken die het echt willen adopteren.

Desgevraagd door Financial Times lieten Audi, Mercedes, Volvo en Renault weten dat ze CarPlay Ultra niet willen integreren in hun modellen. Meerdere van die merken kwamen met dezelfde reden waarom: het is wat te veel van het goede. Je zegt eigenlijk: ons eigen infotainment is niet goed genoeg, dus laat Apple het maar doen. Renault verwoordde het als volgt: blijf van onze eigen systemen af.

Andere merken zeggen dat ze nog aan het evalueren zijn, maar op zich is de gedachte dat er op eigen systemen geleund wordt een begrijpelijke. Als autofabrikant interesseert het je eigenlijk geen derrière hoe integratie met andere merken gaat, helemaal als je zelf ook kapitalen uitgeeft voor softwareontwerp. En wat te denken van zaken als abonnementen? Die wil je gewoon zelf houden. Kortom: de gedachte van een complete overname van Apple willen blokkeren, daar is wel wat voor te zeggen.

Overigens zegt dit alles niks over de ‘reguliere’ CarPlay als toevoeging aan het scherm. Dat blijven alle eerdergenoemde merken gewoon aanbieden en integreren in de software. Het lijkt er dus op dat Apple wel mee mag doen, maar zich er niet zo veel mee moet bemoeien. Duidelijk!