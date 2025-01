Tom Waes is niet de enige die pijlwagens aanrijdt

Rijkswaterstaat luidt de noodklok omdat er in 2024 flink meer aanrijdingen waren met weginspecteurs.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat onze Vlaamse vriend Tom Waes vorig jaar op een pijlwagen botste met zijn Porsche. Dit was geen eenmalig incident, want weginspecteurs krijgen hier op regelmatige basis mee te maken. Meer dan ooit zelfs, zo meldt Rijkwaterstaat.

Nu is een pijlwagen met botsabsorber erop gemaakt om klappen op te vangen en was Tom vooral zelf de dupe. Pick-ups van weginspecteurs bieden echter minder bescherming en die worden ook regelmatig aangereden.

In 2024 zijn er 16 voertuigen van weginspecteurs overhoop gereden, zo meldt Rijkwaterstaat. Dat klinkt misschien niet als een enorm aantal, maar in 2023 en 2022 vonden respectievelijk 4 en 5 van dergelijke incidenten plaats. Dat is dus een serieuze stijging. Sowieso is iedere aanrijding er natuurlijk eentje teveel.

Dit gaat overigens alleen om aanrijdingen met auto’s van weginspecteurs, botsingen met pijlwagens of botsabsorbers zijn hier niet meegerekend. Wel weten we dat dit in 2021 een factor drie vaker voor kwam, dus dit aantal zal nog een stuk hoger liggen dan 16.

“Ieder incident zorgt niet alleen voor materiële schade, maar heeft ook enorme impact op de collega’s, hulpverleners en bergers ter plaatse. We nemen veiligheid uiterst serieus en kijken continue waar het werk nog veiliger kan,” aldus Robert-Jaap Voorn van Rijkswaterstaat.

Rijkwaterstaat doet nu een dringende oproep aan iedereen om goed op te letten, rode kruizen te respecteren en niet op je telefoon te zitten. Want een knalgele pick-up met zwaailichten zie je natuurlijk niet over het hoofd als je gewoon uit je doppen kijkt.

Bron: Rijkwaterstaat