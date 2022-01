Mazda 3 met 1200 pk krijgt achterwielaandrijving

600 pk per voorwiel is een beetje lastig in deze Mazda 3 met 1200 pk. Anders heb je alleen maar onderstuur (zie afbeelding boven). RWD is de oplossing voor alles.

Auto’s krijgen meer en meer vermogen. Het is eigenlijk bijna niet meer leuk. Ga maar na. Volgens kenners is de leukste M5 de E39, die het met ‘slechts’ 400 pk moest doen. Binnenkort heeft de BMW M5 een gecombineerd vermogen van 750 pk, bijna twee keer zoveel. Of de auto daar ook leuker van wordt? Waarschijnlijk niet. Zeker niet omdat het een plug-in hybride gaat worden.

Nee, dan is de route die Mazda bewandeld stiekem veel leuker. De Mazda 3 is te krijgen meteen paar motoren die allemaal hetzelfde vermogen lijken te leveren, ietsje meer dan 150 pk. Daar komt er dan eentje met 1200 pk bij! Natuurlijk, het is bedoeld voor competitieverband. Maar toch, veel toffe auto’s maakten eerste hun debuut in de autosport alvorens in de showrooms te belanden. Of dat ook met deze gaat gebeuren, wagen we te betwijfelen.

Mazda 3 met 1200 pk

De auto in kwestie is ditmaal de Pikes Peak heuvelklim-racer. Het is een speciaal project van Michael Widdett. Mocht je hem niet kennen, zoek ‘m even op op YouTube. Je zal je eigen rijcapaciteiten direct een stuk lager inschalen. Tevens zul je dan zien dat Michael Whiddett een groot fan is van de wankelmotor.

Want deze Mazda 3 krijgt ook een wankelmotor. Niet een tweeschijfs (zoals de RX-7) of drieschijfs (zoals de Cosmo), maar een vierschijfs rotatiemotor (zoals in de 787B). Het bijzondere is, is dat de Mazda 3 ook het vermogen van 1200 pk haalt tijdens de Pikes Peak-klim. Vanwege de enorme hoogtes aldaar is de lucht een stuk ijler. Om dat vermogen ook een beetje kwijt te kunnen raken, is de Mazda 3 met 1200 pk voorzien van achterwielaandrijving.

Spectaculaire beelden

Natuurlijk, vierwielaandrijving is veel effectiever voor rally’s (sinds de vals spelende Lancia 037 hebben alle WRC-winnaars premium AWD). Maar zoveel vermogen op de achterwielen, een heuvelklim en een van de beste drifters van Nieuw-Zeeland, dat moet in elk geval voor spectaculaire beelden zorgen.

Overigens is een Mazda 3 met 1200 pk heel erg bijzonder, Whiddett is wel wat gewend. Zo had deze Mazda MX-5 maar liefst 1.500 pk…

Via: The Drive.