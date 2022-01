Je Mercedes kan afbranden, maar wordt niet gerepareerd

Da’s ook wat. Krijg je een brief thuis dat je Mercedes door een fabricagefout kan afbranden, wordt hij niet gerepareerd door de dealer. Ben je lekker mee.

Het zit niet mee voor Mercedes-Benz. Verloren ze eerst al het F1-wereldkampioenschap bij de coureurs aan Max Verstappen, nu hebben 800.000 straatauto’s een behoorlijke fabricagefout. Er kan koelvloeistof lekken en dat kan leiden tot brand. En dat wil je niet. Het zou gaan om auto’s met dieselmotoren die van 2017 tot 2021 zijn geleverd. Concreet gaat het om de Mercedes GLC, GLE, GLS, CLS, C-, E-, S- en G-klasse.

Het schijnt te gaan om een elektrochemische reactie die de koelvloeistof kan veroorzaken en die kan zogezegd uitmonden in het afbranden van je auto. Gauw terugroepen en repareren, zou je denken. Nou, dat gaat helaas niet lukken. Mercedes gaat de fout niet 123 herstellen. Willen ze wel, kan alleen niet.

Mercedes kan niet aan onderdelen komen

Het is de laatste tijd schering en inslag bij autofabrikanten. Bij alle fabrikanten trouwens. Ligt het niet aan het chiptekort, dan kunnen andere onderdelen niet worden aangeleverd met alle nare gevolgen van dien. Zo ook bij Mercedes

Maar hoe moet dat dan verder? Een auto die in de fik kan vliegen bij normaal gebruik zie je normaal alleen bij Ferrari, maar niet bij een Duitsch Kwaliteitsproduct als Mercedes. Is er dan helemaal niets dat het bedrijf voor haar klanten kan doen?

Jazeker, dat kunnen ze wel. Middels een brief geeft het concern een advies…

Mercedes komt met een simpel doch doeltreffend advies

De iconische autobouwer kan niet heel veel anders dan een advies geven hoe je het risico op afbranden zo klein mogelijk maakt. En dat advies is simpeler dan je zou denken. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan, lijken ze te zeggen.

Het advies van Mercedes aan haar klanten om te voorkomen dat hun auto in brand vliegt is… Gebruik hem maar wat minder. Geniaal bedacht toch? Want als de motor niet loopt, kan hij ook niet afbranden. Dat ik daar zelf niet op ben gekomen!!!

Zonder dollen, het is wel ontzettend zuur

Genoeg gelachen nu, want het is helemaal niet grappig. Het is zelfs ontzettend zuur, zowel voor Mercedes als voor haar klanten. Want als er een potentieel ernstig probleem is aan je auto, wil je dat dat zo snel mogelijk wordt opgelost. Zowel klant als fabrikant.

Ik bedenk me alleen iets heel vervelends. Als jij een auto hebt die je niet mag gebruiken en je moet toch ergens heen, dan zou je normaal met de taxi gaan. En dat gaat helaas nu ook niet, voor je het weet brandt die ook af…

Via Autobild