Kan Max het kampioenschap van 2022 op zijn buik schrijven?

Geen goede berichten uit het kamp van Red Bull en Honda. De nieuwe motor van Max voor 2022 heeft niet de power die ze graag zouden willen hebben…

Nog een kleine week en dan is het precies een maand geleden dat Max Verstappen geschiedenis schreef. Hij werd na een fenomenaal seizoen de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit in de Formule 1. Alles viel op zijn plaats, de auto was goed, de motor evenzo en op de juiste momenten lachte vrouwe Fortuna hem toe.

Voor de 16,3 miljoen hardcore Nederlandse F1-fans was dat een moment waar ze minstens 25 jaar naar hadden uitgekeken. En diezelfde grote schare van 18,6 miljoen fans verwacht natuurlijk dat Max dat kunstje in 2022 even gaat herhalen. En zij hebben er verstand van, dus dat komt wel goed. Toch?

Nou, wees daar maar niet te zeker van…

Honda heeft moeite met de motor van 2022

Er gaat het komende seizoen enorm veel veranderen in de Formule 1. Allereerst zijn de auto’s van 2022 natuurlijk totaal verschillend met die van 2021. Daarover is al meerdere keren geschreven, dus dat is inmiddels wel bekend.

Maar er gaat meer veranderen. Aan de motoren bijvoorbeeld. Die moeten namelijk vanaf komend seizoen op E10 gaan lopen. Je weet wel, dat is die leidingvretende troep die je ook bij de lokale benzinepomp kan tanken met 10% bio-ethanol erin. Onder het kopje duurzaamheid moeten alle motoren daarop gaan draaien, maar da’s makkelijker gezegd dan gedaan.

Zo moet er nogal wat worden aangepast aan de krachtbron. Renault bijvoorbeeld heeft voor 2022 een geheel nieuwe motor gebouwd. Naar grote tevredenheid, zeggen ze daar zelf overigens. Ook Ferrari komt met jubelende berichten. Samen met Shell hebben de Italianen een waar powerhouse gebouwd. Zeggen ze daar ook zelf.

Maar Red Bull en Honda? Helaas , geen gejubel.

Krijgt Max in 2022 een ‘GP 2 engine’?

Normaal staat Helmut Marko vooraan om te oreren hoe goed Red Bull, Max en Honda het voor elkaar hebben, alleen dit keer niet. Volgens hem lukt het Honda nog niet om voldoende power uit hun motor te peuteren op die nieuwe brandstof. Het kan slechter, maar zo goed als in 2021 is het niet, aldus Marko.

Bovendien is dit het laatste kunstje dat Honda -officieel- met de motor van Max uithaalt. Daarna trekken ze zich terug uit de Formule 1. Als je er dan ook nog een bij denkt dat de nieuwe regels gelden tot 2026, is het echt te hopen dat ze het nog voor elkaar gaan krijgen, ook voor alle 23,6 miljoen Nederlandse fans van Max.

Maar dat zullen we in maart pas weten. Tot die tijd is het hopen en nagenieten van 2021!