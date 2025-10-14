Nederlanders zitten helemaal niet op een elektrische huurauto te wachten

Onbekend maakt onbemind? De elektrische huurauto is zeker niet populair.
Wie denkt dat de gemiddelde Nederlander massaal staat te trappelen om elektrisch te rijden op vakantie, komt bedrogen uit. Uit een nieuw onderzoek van autoverhuurspecialist Sunny Cars blijkt namelijk dat er tussen droom en daad een flink laadstation verschil zit. Hoewel bijna drie op de tien Nederlanders (28,4%) zeggen open te staan voor een volledig elektrische huurauto, blijft het in de praktijk bij goede bedoelingen. Slechts 0,4% van de huurauto’s die tussen augustus 2024 en juli 2025 via Sunny Cars werden geboekt, was elektrisch.
Ondergetekende is niet bang voor een uitdaging en heeft in 2023 een elektrische auto gehuurd. Dat was een Tesla Model Y en in een paar weken tijd was ik 5.000 kilometer verder. De bevindingen van dat avontuur lees je in een apart artikel.
Angst voor laadstress
Terug naar het onderzoek. Dat verschil tussen wat we zeggen en wat we doen, heeft alles te maken met onzekerheid. Nederlanders zijn in eigen land inmiddels aardig gewend aan het stekkeren, maar zodra de grens wordt overgestoken, slaat de twijfel toe. Ruim de helft (56,6%) vreest een tekort aan laadpalen in het buitenland en een vrijwel even groot deel (56,4%) weet niet zeker of er onderweg of op de bestemming überhaupt fatsoenlijke laadinfrastructuur is. Daarbovenop vindt de helft van de respondenten het laadproces te ingewikkeld of onbekend in het buitenland.
De prijs blijkt opvallend genoeg nauwelijks een dealbreaker. De meeste Nederlanders laten hun keuze niet afhangen van de huurprijs, maar van gemak en zekerheid. Op vakantie wil men gewoon rijden, niet puzzelen met apps, pasjes en laadpassen die nét niet werken in Zuid-Frankrijk.
Als volledig elektrisch te spannend is, dan is een hybride misschien de gulden middenweg. Bijna de helft van de Nederlanders (48,7%) zegt open te staan voor een hybride huurauto. Toch blijkt dat in de praktijk vooral theorie: ruim een derde (37,1%) kiest pas voor hybride als er niets anders meer beschikbaar is. Jongeren zijn wat progressiever ingesteld, 60% zou best een hybride of elektrische huurauto overwegen, terwijl oudere reizigers liever vasthouden aan hun vertrouwde benzineauto.
Voor de meeste Nederlanders draait autohuur nog steeds om drie dingen: goede verzekeringen (71%), een scherpe totaalprijs (65%) en duidelijke voorwaarden (56%). Pas als die basis klopt, kijkt men naar het type aandrijving.
Oftewel: een elektrische auto mag dan milieuvriendelijk zijn, maar als de kans bestaat dat je strandt bij een Franse tolpoort zonder laadpaal in de buurt, laat men die groene keuze liever aan zich voorbijgaan.
Reacties
Wiwaldi zegt
Wij huren alleen maar “leuk” op vakantie. Dus Mini Cooper cabrio’s, Audi cabrio’s, VW T-Roc cabrio, en een Mustang (net als thuis) hebben we ook gehuurd. Ik denk dat ik absoluut not amused zou zijn als ons bij de balie een EV (of erger: een elektrische SUV) door de neus zou worden geboord…
heckblende zegt
zou je dan gaan huilen aan de balie?
Wiwaldi zegt
Je verwacht een serieus antwoord? Ik zou in ieder geval overwegen de boeking te ter plekke cancellen, en bij de concurrent te huren. Of een constructie om een paar dagen later iets beters op te halen.
Twee weken met een gezinsbak op pad (wat wij als “minder” zien dan wat we thuis rijden) is een no-go
heckblende zegt
jij verdient meeer dan dat inderdaad
O plaat zegt
Zo een nieuwe kubelwagen als leuk te bestempelen is toch ook overdrijven.
raymster zegt
Ja geweldig die gulden middenweg…. Nu 2x een plugin hybride meegekregen in Spanje, beide keren zonder laadkabel. Het stikte er van plugin huurauto’s, wel de nadelen, niet de voordelen!
schaap zegt
Ik moet ook geen elektrische huurauto hebben, ik weet niet hoe dat werkt om te laden. Als je een elektrische auto huurt, krijg je dan ook een laadkaart mee? Of moet je dat zelf al hebben? E, kun je nu bij laadpalen al betalen met je gewone bankkaart of kredietkaart?
audirs3 zegt
Ik lease nu al 3 jaar een Ioniq 5, maar voor een huurauto wil ik (afgezien van Scandinavië) ook geen EV. Zo had ik recent in Californië een Wrangler met afneembaar dak gehuurd.
Een EV voor woon-werk verkeer is beter dan een ICE. En ook richting Oostenrijk of Zuid Frankrijk werkt het prima, ik heb dan ABRP met een OBD2 dongle verbonden met de auto, helemaal top. Maar met een huurauto, en zeker in een exotisch land of op een eiland, dan wil ik daar niet mee experimenteren. Doe dan maar gewoon een verbrandingsmotor. Die beetje CO2 is toch relatief weinig in verhouding tot de vlucht die je dan hebt gemaakt.
En ik vind dat ook niet hypocriet. Het gaat om reductie van CO2, en dat doe ik ook al vrij fors met zonnepanelen, warmtepomp en elektrisch forenzen.
Onehp zegt
Huurauto’s zijn doorgaans als nieuw aangekocht. Iedere nieuwe verbrandingsauto verlaat de transitie met 15 jaar, want na dienst te doen als huurauto gaat iemand gaat die rijden tot ie kapot is.
Iedereen gelijk voor de wet is een goede manier om een overstap te bewerkstelligen, want kortzichtig is er geen incitament voor verandering.
Als alle huurauto’s elektrisch zijn dan zullen velen ook hun eerste ervaring krijgen met elektrisch. Ooit moet die er komen. En vaak is dat de grootste hindernis, studies wijzen aan dat bv. mensen die op hun werk elektrische autos gebruiken, daarna veel vaker zelf een willen als de volgende private eigen auto.
pietertje123 zegt
dat gepuzzel met laadkaartjes etc vind ik wel een plausibele.
En daarbij de kosten die alle kant op springen. Zag gisteren een laadpaal aan de autobahn waar je met gewone pas kunt betalen: 75ct per tik. Maar ook met een app van een andere aanbieder: variabel. Dat voelt als: zoek maar uit en je merkt het achteraf wel of je genaaid bent of niet.
Dan toch liever de zekerheid van genaaid worden als je aan de autobahn tankt vs iets verderop tanken voor fors minder geld (Autohof, 56ct/liter goedkoper bijv).
En tanken kan op meer plaatsen waardoor je er geen app (of meerdere) voor nodig hebt om ze te vinden maar dat lost zich in de loop der tijd wel op. Met een paar generaties autos en laadstations komt er wel een uniform iets dat het reizen eenvoudiger maakt. Prijs per km bijv, en haalbaarheid van volgende laadstation (dat open is en vrije plekken heeft etc)
En dat geldt al voor mensen die al stekkeren, dus voor een huurder die dat niet al een beetje kent is het risico groot om op vakantie mee te maken te krijgen.