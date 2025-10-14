Nederlanders zitten helemaal niet op een elektrische huurauto te wachten

Onbekend maakt onbemind? De elektrische huurauto is zeker niet populair.

Wie denkt dat de gemiddelde Nederlander massaal staat te trappelen om elektrisch te rijden op vakantie, komt bedrogen uit. Uit een nieuw onderzoek van autoverhuurspecialist Sunny Cars blijkt namelijk dat er tussen droom en daad een flink laadstation verschil zit. Hoewel bijna drie op de tien Nederlanders (28,4%) zeggen open te staan voor een volledig elektrische huurauto, blijft het in de praktijk bij goede bedoelingen. Slechts 0,4% van de huurauto’s die tussen augustus 2024 en juli 2025 via Sunny Cars werden geboekt, was elektrisch.

Ondergetekende is niet bang voor een uitdaging en heeft in 2023 een elektrische auto gehuurd. Dat was een Tesla Model Y en in een paar weken tijd was ik 5.000 kilometer verder. De bevindingen van dat avontuur lees je in een apart artikel.

Angst voor laadstress

Terug naar het onderzoek. Dat verschil tussen wat we zeggen en wat we doen, heeft alles te maken met onzekerheid. Nederlanders zijn in eigen land inmiddels aardig gewend aan het stekkeren, maar zodra de grens wordt overgestoken, slaat de twijfel toe. Ruim de helft (56,6%) vreest een tekort aan laadpalen in het buitenland en een vrijwel even groot deel (56,4%) weet niet zeker of er onderweg of op de bestemming überhaupt fatsoenlijke laadinfrastructuur is. Daarbovenop vindt de helft van de respondenten het laadproces te ingewikkeld of onbekend in het buitenland.

De prijs blijkt opvallend genoeg nauwelijks een dealbreaker. De meeste Nederlanders laten hun keuze niet afhangen van de huurprijs, maar van gemak en zekerheid. Op vakantie wil men gewoon rijden, niet puzzelen met apps, pasjes en laadpassen die nét niet werken in Zuid-Frankrijk.

Als volledig elektrisch te spannend is, dan is een hybride misschien de gulden middenweg. Bijna de helft van de Nederlanders (48,7%) zegt open te staan voor een hybride huurauto. Toch blijkt dat in de praktijk vooral theorie: ruim een derde (37,1%) kiest pas voor hybride als er niets anders meer beschikbaar is. Jongeren zijn wat progressiever ingesteld, 60% zou best een hybride of elektrische huurauto overwegen, terwijl oudere reizigers liever vasthouden aan hun vertrouwde benzineauto.

Voor de meeste Nederlanders draait autohuur nog steeds om drie dingen: goede verzekeringen (71%), een scherpe totaalprijs (65%) en duidelijke voorwaarden (56%). Pas als die basis klopt, kijkt men naar het type aandrijving.

Oftewel: een elektrische auto mag dan milieuvriendelijk zijn, maar als de kans bestaat dat je strandt bij een Franse tolpoort zonder laadpaal in de buurt, laat men die groene keuze liever aan zich voorbijgaan.