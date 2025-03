Je raadt nooit met welke auto het meest schade wordt gereden

Voor deze auto moet je echt oppassen.

Autoverzekeringen zijn weer een stuk duurder geworden sinds vorig jaar en dat komt niet alleen door de inflatie. Alleen daardoor stijgen de premies niet met 15%. Waar het dan wel door komt? Door stijgende kosten en misschien door de bestuurders van een specifiek type auto…

Independer heeft uitgezocht welke auto’s de meeste schade rijden. Dat is niet per se relevante informatie, maar wél leuk om te weten. De vergelijkingswebsite heeft naar 100.000 verzekeringspolissen gekeken van vorig jaar.

Wat bleek? De auto met de meeste schadeclaims was een… Volvo V40. Maar liefst 10,4% van de V40’s met een WA-verzekering was vorig jaar betrokken bij een schadegeval. Dat hadden we vooraf niet kunnen raden. De V40 trekt misschien iets andere klanten aan dan een V70, maar dat het nou zulke brokkenpiloten waren hadden we niet verwacht. Daarnaast is de V40 gewoon een compacte auto, dus je zou denken dat je dan minder snel overal tegenaan rijdt.

Independer had deze uitkomst zelf ook niet helemaal zien aankomen. “Eerlijk gezegd had ik eerder een brede SUV verwacht bovenaan de lijst,” aldus Menno Dijcks van Independer. “Wat enigszins een verklaring zou kunnen bieden, is het lange ontwerp van de hatchback. Het is bijna een stationwagen, wat manoeuvreren net even wat lastiger kan maken” Dat vinden wij niet echt een bevredigende verklaring, want een V40 is helemaal geen grote auto voor hedendaagse begrippen.

Meeste schade

Sowieso zijn grote auto’s niet per se de brokkenmakers, want in de top 5 staat ook een Volkswagen Fox. En een Mercedes CLA is ook geen slagschip. De complete top 5 ziet er als volgt uit:

Volvo V40 Renault Scenic Volkswagen Fox Mercedes CLA Volkswagen T-Roc

Minste schade

Independer heeft ook op een rijtje gezet welke auto’s het minst vaak betrokken bij een schadeclaim. Dat zijn de volgende modellen:

Hyundai Tucson Toyota Corolla Daihatsu Cuore Seat Mii Renault Mégane

In dit lijstje zien we de Mégane, terwijl in het lijstje met de meeste schadeclaims de Scenic staat. Kleine auto’s en populaire modellen zijn we ook in beide lijstjes terug. Er is dus eigenlijk geen pijl op te trekken. Met de Hyundai Tucson werd in ieder geval de minste schade gereden, met een percentage van 0,9%.

Bron: Independer