Tuner geeft Ford een duwtje in de goede richting

Tevens een hommage aan een fantastische filmauto.

”De vraag is: zou Ford een offroad supercar moeten maken? Niet een variant van een bestaande auto, maar een losstaande supercar”, zei Ford-baas Jim Farley kortgeleden. Hij denkt er samen met zijn collega’s over om een concurrent te ontwikkelen voor de 911 Dakar en Huracán Sterrato. Uit zijn uitspraak blijkt dat Ford niet een bestaand model wil gebruiken. Misschien dat de Mustang hieronder daar verandering in kan brengen?

Zoals je op de kentekenplaat kunt zien, is dit het werk van een bedrijfje genaamd Loder1899. Je kunt Loder1899 kennen van hun dikke Transit of sportieve XF. Het doel met de offroad Mustang is overigens niet om de Ford-bazen te overtuigen om een offroad Mustang te bouwen. Sterker nog, ze zitten waarschijnlijk niet te wachten op een offroad Mustang van Ford zelf. Dat zou het plan van Loder1899 kunnen dwarszitten.

Deze offroad Mustang is niet zomaar een project; hij is bedoeld als een moderne ode aan een iconische filmauto. Kenners hebben het al lang gezien. De Mustang is een duidelijke referentie naar de offroad Shelby Mustang GT350 uit de film The Thomas Crown Affair. In deze speelfilm mag Pierce Brosnan scheuren in de extra stoere Mustang.

Een groot deel van de aanpassingen zijn overduidelijk. Je ziet natuurlijk meteen de extra lampen in de grille en op de roll-bar boven de achterbank, de stoere offroadbanden en het reservewiel bovenop de achterklep. Tevens is de bodemruimte vergroot, zijn de wielkasten verbreed en heeft een aangepaste ophanging gekregen.

Komt ie er ook echt?

Of Loder1899 hem in productie neemt, ligt helemaal aan onszelf. Of tenminste, de vermogenden onder ons. De baas van het bedrijf, Maximilian Loder, zegt: ”We hebben er vertrouwen in dat dit concept liefhebbers zal enthousiasmeren. Als de reactie positief is, nemen we hem in productie.” Doe dat dan maar snel voordat potentiële klanten gaan shoppen bij Ford voor een offroad supercar.