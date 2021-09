Nismo verhoogt nu ook auto’s in plaats van verlagen

Nismo verhoogt de auto aanzienlijk. Zou verlagen ook kunnen?

Voor de die-hard Gran Turismo-fans onder ons heeft Nismo een speciaal plaatsje in ons geasfalteerd hart. Nismo staat voor Nissan Motorsport en is de oude tuningsdivisie van het merk. Zie het een beetje als BMW Motorsport of AMG.

Nismo was verantwoordelijk voor complete auto’s en tuningsonderdelen, nog lang voordat BMW dat onder het Performance-label ging doen. Maar tegenwoordig moet er ook geld verdiend worden en dat gaat lastig. Er zijn nauwelijks sportieve auto’s meer van Nissan. Gelukkig is de 400Z net nieuw en is de GT-R nog steeds niet uit het leveringsprogramma geschrapt.

Nismo verhoogt Frontier

Maar om te zorgen dat de zaken goed blijven draaien, is hier de Nismo Frontier. Deze is gebaseerd op de Nissan Frontier, een relatief compacte pick-up, alhoewel de auto iets groter is dan de Navara die wij hier in Nederland weleens voorbij zien komen.

Je kunt de Nismo Frontier het beste zien als een concurrent voor de TRD Tacoma. Normaal gesproken ging je naar de Japanners toe voor een lagere Nissan, maar ditmaal verhoogt Nismo de auto. Voor de Frontier is namelijk een liftkit leverbaar.

Tent

Maar is er nog veel meer. Check de Nismo-tent op het dak inclusief ladder! Dat heeft jouw elektrische lease-crossover niet! Daarnaast zijn er extra off-road lampen, gewoon omdat het kan. De velgen zijn nieuw, evenals de enorme banden eromheen. Verder zijn er een hoop kleine accessoires die je verwacht voor een dergelijke auto.

Gelukkig zijn ze bij Nismo niet helemaal de weg kwijt en is er ook een heuse performance-upgrade beschikbaar. De Nismo Frontier kan namelijk worden voorzien van een nieuwe RVS-sportuitlaat. Zo klinkt de 3.8 liter grote V6 net even wat lekkerder. Of het ook zorgt voor meer vermogen, zegt Nissan niet.

Alle onderdelen voor de Nismo Frontier zijn per direct te bestellen.