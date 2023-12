Man en vrouw kopen his and hers Bugatti’s

Life goals. Twee echtgenoten willen niet voor elkaar onder doen en hebben nu deze twee Bugs. Maar welke is van haar en welke van hem?

Sommigen dromen van een badkamer met twee fonteintjes. Maar anderen dromen nog wat groter. Een Amerikaans echtpaar is in geleidelijke stappen voor de Bugatti-bijl gegaan. Waardoor ze nu twee flink gepersonaliseerde Bugs hebben.

Het begon allemaal met -ai hoe traditioneel- de man. Deze kocht een Bugatti Chiron Super Sport. Zijn betere helft was kennelijk zodanig onder de indruk, dat zij nog iets beters wilde hebben. Dus bestelde ze ook een Bugatti Chiron Super Sport. Maar dan wel eentje aangepakt door Bugatti‘s Sur Mesure. Dat betekent Bugatti Sonderwunsch in het Frans.

Zoals meestal hebben vrouwen meer idee voor stijl. Dus wist deze klante precies wat ze wilde: het motief van de Veyron L’Or Blanc van twaalf jaar geleden. Maar dan in een kleurexplosie van rood en oranje. Rosso Efesto en Arancia Mira om precies te zijn. Bold choice. Bugatti noemt het patroon waarin de lak gespoten is het Vagues de Lumière effect, omdat dat mooi klinkt.

Manlief was kennelijk onder de indruk, maar ook een beetje in zijn wieken geschoten. Dat moet je natuurlijk nooit doen, laat je vrouw gewoon shinen. Aan de andere kant: hij heeft het wel op een positieve manier ‘opgelost’. Namelijk door zijn Chiron terug te sturen naar Bugatti. En er hetzelfde thema op los te laten. Alleen dan in het blauw. Zoals men bij Even tot Hier zou zeggen: “Is dat niet dat liedje?”. Anything you can do, I can do better, I can do everything better than you.

Enfin, nu staan er dus twee Bugs voor de deur. Waarschijnlijk willen de kinderen van dit echtpaar dus wel dat hun ouders hen afzetten voor de deur van de school in plaats van een straat daarvoor…