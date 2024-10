Je verwacht het niet, weer een nieuwe Chinese SUV!

Nog net voor de vrijmibo een nieuwe Chinese SUV die we ook in ons land mogen gaan verwelkomen! Dit is de Jaecoo J5.

We wisten niet dat er ruimte is op de Nederlandse markt voor nog een Chinese SUV, maar zie hier de Jaecoo J5. Een kleine variant van de Jaecoo J7. Ook die laatste is nog niet in ons land gearriveerd, maar ze komen toch echt allebei volgend jaar!

Jaecoo J5

De Europese invasie door het merk, dat zeer nauw verwant is aan het eveneens nog te introduceren Chinese Omoda (ze zoeken nog dealers), is nog in volle voorbereiding. Beide merken vallen onder het Chinese Chery en delen alvast een klein beetje info over de nieuwe Jaecoo J5.

Om te beginnen komt de auto pas in de zomer van 2025, dus je kunt nog even nadenken of je het wat vindt. Interessant is wel dat de auto niet alleen als volledig elektrisch op de markt komt. Hij is er ook als hybride, of gewoon ouderwets met een plofmotor. In Italië is de J7 er ook op LPG en wie weet komt er ook van de J5 aldaar een versie op LPG, maar het lijkt ons sterk dat we die in ons land gaan krijgen.

Benzinemotoren

De benzinevariant heeft een 147 pk sterke 1.6 turbomotor. het maximale koppel is 278 Nm. De motor is gekoppeld aan een zeven versnellingen tellende automaat met dubbele koppeling en de auto is voorzien van vierwielaandrijving. De prijs is nog niet bekend maar in de Italiaanse media wordt gespeculeerd over een prijs vanaf ongeveer 30.000 euro. Dat zal bij ons wel wat meer worden.

De hybride wordt een versie met eveneens 147 pk, maar dan een 1.5 Miller-cyclus turbobenzinemotor. Vooralsnog lijkt het erop dat dit een full-hybrid wordt en geen plug-in hybride. Maar wie zal het zeggen. Deze versie komt pas einde van volgend jaar en in Italië wordt gemikt op een prijs vanaf 35.000 euro. Wederom zonder BPM dus.

Jeacoo J5 BEV

De meest interessante versie is voor ons land ongetwijfeld de volledig elektrische variant. Er is nog niet zo heel veel bekend, maar hij heeft een 67 kWh batterij, 204 pk en een actieradius van 420 kilometer. Let op, volgens de Chinese testcyclus, dus dat kan nog wel veranderen voor onze markt. Deze auto zou onder de 40 duizend euro moeten blijven. Daar komt dan in Nederland volgend jaar ook een beetje BPM bij.

Qua formaat is de Jaecoo J5 een auto die een beetje tussen het B- en het C-SUV segment invalt. Hij is 4,38 meter lang, 1,86 meter breed en 1,65 meter hoog. De kofferbak meet 480 liter en met de banken plat kan er 1.180 liter in.

Range Rover Evoque

De Jaecoo J5 ziet er op zich redelijk uit qua design, al is dat natuurlijk altijd een smaakkwestie. Kijk je een beetje door je oogharen dan kun je zien dat de ontwerpers goed gekeken hebben naar de Range Rover Evoque. Maar goed, de prijs is is wel wat aangenamer natuurlijk.

Er zijn nog geen foto’s beschikbaar, maar in het interieur een groot 13,2 inch touchscreen waarmee al het infotainment mee bediend kan worden. De software wordt door middel van over-the-air updates bij de tijd gehouden. De sfeerverlichting in het interieur kan naar eigen smaak worden aangepast en je smartphone kun je geventileerd draadloos opladen. Luxe!

Volgend jaar in Nederland

Niet allemaal meteen naar een dealer gaan zoeken online, die is er namelijk nog niet. Volgend jaar zomer komt de Jaecoo J5 naar ons land, de J7 wellicht iets eerder, want die is al in Europa te koop. Bijvoorbeeld in het eerder genoemde Italië waar deze grotere Jaecoo J7 gewoon al bij de dealer staat.