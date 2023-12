‘Bevestigt’ Alfa Romeo dan toch de naam van nieuwe SUV?

Alfa Romeo is lekker cryptisch, maar als je je best doet hebben ze wellicht de naam van hun nieuwe crossover bevestigd.

Alfa Romeo heeft nooit echt een structuur gehad qua namen. Dat is niet nodig, begrijp ons niet verkeerd, maar echt logica was er nooit in te ontdekken. Een periode verkocht het merk tegelijkertijd de 159, gebaseerd op het systeem uit de jaren ’90 waar zowaar een rangschikking te bemerken was, de Giulietta (kleine Giulia) terwijl er toen even geen grote Giulia was, de MiTo omdat deze ontworpen was in Milaan (Milano) en gebouwd werd in Turijn (Torino) en de 4C, omdat deze vier cilinders heeft.

SUV’s

Bij de huidige SUV’s van Alfa Romeo is er zowaar een systeem te herkennen, tenminste, voor zover je dat kan herkennen tussen twee modellen. Ze zijn vernoemd naar bergpassen! Briljant, dat benadrukt natuurlijk de stuurmanseigenschappen van de auto. Wel jammer dat ze er dan mee wachten tot er een reeks SUV’s komt om het te gebruiken.

Edoch, bergpassen. De grootste SUV heet Stelvio, de hoogste bergpas in Italië. De kleinere broer daarvan heet Tonale, een iets lager gelegen bergpas ten opzichte van de Stelviopas. Volgens die logica zou het logisch zijn als het model dat nog onder de Tonale verschijnt vernoemd wordt naar de pas die net onder de Tonalepas ligt. En dat is de voor Henk Wijngaard-fans welbekende Brennerpas, of in het Italiaans Passo di Brennero. Met enige zekerheid durfden bronnen dus te vermelden dat de kleinste Alfa-SUV Alfa Romeo Brennero zou gaan heten. Of dat klopt, dat ontkende noch bevestigde Alfa Romeo stellig.

Toch Brennero?

Alfa Romeo lijkt iets in hun schild te voeren, te zien aan een post op X. Met het onderschrift lijken ze te bedoelen dat het zo klaar als een klontje was hoe de nieuwe crossover gaat heten. Er zijn namelijk vier coördinaten te zien op de video.

De eerste leiden naar het Alfa Romeo-museum. De tweede naar het Alfa-testcircuit Balocco. De derde naar de Stelviopas. En de vierde? Naar de Brennerpas. Vlam in de pijp optioneel. Uiteraard zegt het nog niks, maar tegelijkertijd ook weer heel veel.

Broertje

Lekker speculeren dus. Enerzijds zou de naam Alfa Romeo Brennero erg logisch zijn, anderzijds heb je Alfa nog niet vaak op logica kunnen betrappen qua namen. Dus dan is onlogisch zijn ineens de logische stap. Lekker paradoxaal weer.

Wel is bekend dat de aankomende Alfa Romeo crossover een broertje wordt van de Fiat 600e, Jeep Avenger en Peugeot 2008 op hetzelfde platform. Een B-segmenter dus met optioneel volledig elektrische aandrijflijnen. We gaan het zien!