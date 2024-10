De hot hatch is niet dood, hij leeft!

De komst van de EV betekent toch het einde van de hot hatch? Hyundai vindt van niet!

Hot hatches! Vroeger had elk zichzelf respecterend merk er wel één in het aanbod. Tegenwoordig zijn ze zo goed als uitgestorven of onbetaalbaar. Vooral dat laatste. Nu alles geëlektrificeerd wordt lijkt het definitieve einde in zicht van de hot hatch. Maar er is hoop! Dit is namelijk de Hyundai RN24!

Hot hatch van Hyundai

Nou is dit natuurlijk geen productiemodel, maar een zeer interessant studiemodel. Hij heet de Hyundai RN24. Zelf heeft Hyundai N, het sportieve label van het Koreaanse merk, het in het persbericht over een rijdend laboratorium.

Met dit soort experimentele concept cars ontwikkelt en test Hyundai nieuwe en experimentele technologieën om die van de autosportwereld naar de openbare weg te brengen.

Hyundai RN24

Hoe hebben de sportingenieurs dat dan aangepakt? Nou ze zijn begonnen met als basis de Hyundai Ioniq 5 N en een nieuw ontworpen 84 kWh groot batterijpakket. Vervolgens hebben ze op die basis een soort rolkooi geplaatst en zie daar, de Hyundai RN24.

Het chassis is vergelijkbaar met dat van de Hyundai i20 N Rally1 Hybrid waarmee de Koreanen furore maken in het World Rally Championship. Opvallend is de korte wielbasis, waarmee de focus niet persé op meer vermogen en snelheid is gelegd, maar op precisie en controle.

De Hyundai RN24 is 1.880 kilo “licht” en legt 650 pk op de mat. Van nul naar honderd gaat in 3,4 seconden en de topsnelheid ligt op 240 kilometer per uur. De veredelde skelter is vierwielaangedreven.

Kom maar op met die Hyundai hot hatch!

Laten we hopen dat het merk niet alleen maar een vingeroefening doet met dit studiemodel en werk maakt van een echte elektrische hete hatchback.

Wij hebben namelijk nog altijd heimwee naar de hot hatches uit de jaren negentig, dus elke poging die dat sentiment ook maar enigszins in ons oproept heeft onze sympathie en kan niet snel genoeg op de markt komen. Duimen maar!