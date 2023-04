Je zou het niet zeggen, maar deze Ferrari is uiterst zeldzaam

Ja, in principe is elke Ferrari zeldzaam, maar deze doet er een schepje bovenop!

Een Ferrari zie je in principe niet op elke hoek van de straat. Da’s natuurlijk ook een beetje de charme van het merk. En je wil als koper van zo’n duur ding ook niet dat iedere Jan Doedel er ook eentje heeft.

Plus het feit dat Ferrari de productie bewust lager houdt dan de vraag, zorgt dat ervoor dat je zeker weet dat jouw Ferrari zeldzaam is. Maar je hebt natuurlijk altijd baas boven baas, want de ene Ferrari is de andere niet…

Deze Ferrari is uiterst zeldzaam

En daar komt het onderwerp van dit stukje om de hoek kijken. Op het eerste gezicht een ‘gewone’ Ferrari 599 GTB Fioriano. Wat van zichzelf al een zeldzame verschijning is, want er zijn er in totaal slechts 3500 van gebouwd. Maar deze is specialer.

Je raadt het misschien al, deze 599 heeft namelijk niet de obligate schakelflippers achter het stuur, maar een ouderwetse handbak. En dat is zeldzaam, in totaal hebben maar 30 kopers die optie aangevinkt en slechts 10 daarvan bleven in Europa.

En een van die 10 wordt binnenkort geveild.

599 GTB met handbak. Die wil je hebben!

Laten we eerst even kijken wat voor (rood) vlees we in de kuip hebben met deze Ferrari. Hij werd origineel geleverd in het Tsjechische Praag in augustus 2007. De eerste eigenaar beknibbelde niet bepaald op de opties.

Niet alleen heeft hij dus de handbak, maar ook keramische remmen, remklauwen in Rosso Scuderia (rood dus), stoelen in Daytona-stijl en 20-inch velgen. En met al deze dingen aan boord zou je denken dat er flink mee is gereden.

Niet dus, in totaal hebben de twee eigenaren er maar 9990 kilometer van genoten. Leuk voor de restwaarde, maar eigenlijk gewoon doodzonde. Aan de andere kant, de nieuwe koper heeft dus straks wel een zo goed als nieuwe Ferrari 599 met handbak.

Zeldzaam betekent helaas ook duur…

Zoals met alles wat zeldzaam en gewild is, zul je ook voor deze Ferrari de hoofdprijs moeten neerleggen. De geschatte opbrengst ligt namelijk tussen de €600.000 en €650.000 euro. En da’s best een meerprijs ten opzichte van een ‘gewone’ 599 met flippers, die je al voor 135.000 euro hebt. Maar goed, die heeft dan geen handbak.

Wil je alle plaatjes zien, of kijken hoe je kunt gaan bieden, neem dan een kijkje op de site van Sotheby’s, waar de Ferrari wordt geveild. Heb je interesse, hou 20 mei dan vrij, dan gaat ‘ie onder de hamer.

Via Quotenet.nl