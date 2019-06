Jean-Claude Juncker! Europese auto’s zuigen

Alle menschen werden brüder...

Zoals ieder jaar heeft JD Power weer uitgezocht wat de meest betrouwbare auto’s zijn die je (in Amerika) kan kopen. Eigenlijk spitst het onderzoek zich vooral toe op hoe goed nieuwe auto’s uit de fabriek komen. JD Power meet namelijk het aantal problemen waarmee auto’s te kampen krijgen in de eerste negentig dagen van eigendom. Om een goed plaatje te krijgen, middelen ze dit per honderd exemplaren van een bepaalde auto. Op die manier ontstaat de zogenoemde PP100-score. Het gemiddelde in de industrie is 93 PP100, wat wil zeggen dat er op een groepje van honderd exemplaren van auto ‘X’ 93 problemen te verwachten zijn binnen de eerste 90 dagen van eigendom. Er valt dus nog wel wat winst te boeken.

Vroeger waren het steevast de Japanners die er met de flawless victory vandoor gingen in dit soort onderzoekjes. Sinds vorig jaar worden de merken uit het land van de rijzende zon echter afgetroefd door het machtige Hyundai uit Zuid-Korea. Hyundai en haar zustermerken KIA en Genesis komen het beste uit het onderzoek. Genesis is het allerbeste met een merkscore van 63 PP100, Kia is tweede met een score van 70 PP100 en Hyundai zelf landt op plek drie met een score van 71 PP100. Guus Hiddink mag dus trots zijn.

Alle andere merken gaan op de Koreaanse barbecue, maar het zijn vooral de Europeanen die zwalkend over straat strompelen. Alle tien Europese merken die meegenomen zijn in de test scoren beneden gemiddeld. Er zijn gelukkig wel een paar positieve lichtpuntjes om ons aan vast te houden op het oude continent. De Porsche 911 scoort het best van alle auto’s in de test met een score van 58 PP100. BMW AG scoort drie ‘klasseoverwinningen’ met de 2-serie, X4 en MINI Cooper en Mercedes lukt hetzelfde met de CLS. Voor de rest is het echter huilen met de pet op voor Europa. Vooral op het gebied van infotainment gaan we nat. Toch maar een i10 kopen dan?

