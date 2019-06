Verstappen wil voor nu niet teveel met Hamilton rotzooien

Wanneer hij om de titel strijdt met zijn Britse rivaal, dan kan de zaak wel eens veranderen.

Na het “incident” tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de tweede vrije training van de Grand Prix van Frankrijk gingen de Formule 1-fans op social media los. De manier waarop de regerend wereldkampioen terugkeerde op de baan en daarmee Verstappen in de weg zat, werd direct vergeleken met de situatie tussen Hamilton en Vettel, waarvoor laatstgenoemde een controversiële penalty kreeg.

Waar Hamilton twee weken geleden zonder een moment te twijfelen op de boordradio kwam om te klagen bij zijn team, zag Verstappen er ditmaal het nut niet zo van in. De 21-jarige Nederlander moest na afloop van de sessie samen met Hamilton naar de wedstrijdleiding om zijn kant van het verhaal te doen, maar dat vond hij bovenal tijdverspilling.

In gesprek met Ziggo Sport vertelt Max het volgende over het incident:

“Weet je, ik wilde daar ook geen probleem van maken. Uiteindelijk vechten we toch niet met Mercedes. Kijk, als het voor het kampioenschap gaat, of je verwacht dat je dit weekend met Mercedes gaat vechten, dan probeer je iemand misschien een oor aan te naaien. Maar op dat moment had ik daar helemaal geen zin in.”

De FIA denkt er duidelijk hetzelfde over, zo blijkt uit de definitieve uitspraak. Volgens het bericht waren de beide coureurs het erover eens dat Verstappen niet zodanig gedupeerd was dat het verloop van zijn trainingsessie erdoor werd gehinderd.

Verstappen besluit zijn verhaal tegenover de televisiezender met de volgende gedachte:

“We zaten allebei tegelijk bij de stewards en ik vertelde ze dat ik weinig te zeggen had. Het kan immers gebeuren dat iemand je niet in de spiegel ziet. Je zag Lewis in dit geval wel kijken, maar dat gedeelte van de baan is heel breed en hij heeft me gewoon gemist in zijn spiegels. Ik denk dat het ook gewoon netjes is om daar niet over te gaan lopen zeiken. Het is ook maar gewoon een vrije training, dus wat maakt allemaal ook uit.”