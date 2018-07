Genesis is meer premium dan Porsche, BMW en Merc

Onderzoek bewijst het.

Wij Europeanen lopen achter. In deze contreien denken we nog dat als je het een beetje goed doet in het leven je een dikke Duitse premiumbak moet kopen, maar blijkt echt te 2002 te zijn. The game has moved on, zeggen ze dan in het land van JD Power. Jazeker, we hebben weer een onderzoekje te pakken van de onderzoeksbureau.

Onlangs meldden we al dat Genesis volgens JD Power het betrouwbaarste merk op de markt is, maar laten we eerlijk zijn, who cares? Wat we tegenwoordig echt verwachten van een auto, is dat de buurman er stikjaloers op is. Om deze factor op een objectieve manier te onderzoeken heeft JD Power het APEAL onderzoek (link) bedacht. APEAL staat officieel voor Automotive Performance, Execution And Layout, maar het echte doel is om vast te stellen hoe begeerlijk een auto is.

Om dit te doen heeft JD Power 77(!) variabelen bedacht om de ‘emotionele’ band tussen mens en auto te meten. Het gaat dan om die intangibles die niet uit een keiharde cijfermatige vergelijking blijken, zoals de manier waarop je je voelt als je het gaspedaal intrapt, of het gevoel van welbehagen en luxe dat je bekruipt als je de auto betreedt.

Na het optellen van alle scores, rolt er een toch wel enigszins verrassend resultaat uit de bus. Het merk met de hoogste APEAL heet niet BMW, niet Mercedes en zelfs niet Porsche, maar Genesis! De luxedivisie van Hyundai, die we in Europa nauwelijks kennen, heeft de Amerikaanse hearts and minds veroverd. Porsche komt nog wel binnen op de tweede plaats, voor @lincoln, BMW en Mercedes. De briljante Lincoln Navigator is overigens de auto met de hoogste score van allemaal, maar dat blijkt niet voldoende te zijn om het merk als geheel boven Genesis te liften.

Goed, dus nu weet je het. Wil je de buurman écht jaloers maken, dan wordt het tijd zo’n Genesis G70 te bemachtigen in plaats van een nieuwe 3-serie.