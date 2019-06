Autoblog advies: zevenzits roadtrip apparaat voor weinig

Wat is er te krijgen op dit specifieke stukje van de markt? Team Autoblog zocht het voor je uit!

Ondanks dat AutoBlog zijn roots op de Veluwe heeft, gaan we redelijk met onze tijd mee. Nee, we gaan Elon Musk niet verafgoden en praten over plofmotoren. Dat is niet met je tijd meegaan, dat is op de hypetrein stappen na kwistig strooien van de Nederlandse overheid. Nee, we hebben het vandaag over het moderne gezin. Vandaag behandelen we namelijk een vraagstuk van Erica, die onderdeel is van een samengesteld gezin.

Erica heeft zelf enkele kinderen en haar nieuwe man heeft ook al kroost. Ergo: kinderen zo ver het oog strekt. Nu willen ze deze zomer graag met zijn allen door Europa kruisen. Er zijn dan een paar opties. Ze kunnen met twee auto’s gaan. Er hoeft niets bij gekocht te worden en iedereen weet waar ze aan toe zijn. Echt gezellig is dat echter niet. Een andere optie is om een auto te huren. Maar als je een paar weken op pad wil gaan, kan dat al snel een prijzige exercitie worden. Dat is ook niet wat je wil. Is het dan mogelijk om met een beperkt bedrag een auto te kopen? Dat is precies wat Erica zich afvroeg.

Het antwoord is: jazeker! Grote zware MPV’s zijn namelijk helemaal uit de mode. Diesels zijn absoluut niet salonfähig meer. Als het ook nog eens non-premium is, is er ook geen interesse van lokale fastfood ondernemers. De wensen en eisen kun je lezen onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Opel Astra Stationwagon 1.4T Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 2.000 Jaarkilometrage: Enkele duizenden kilometers Brandstofvoorkeur: Maakt niet uit Reden aanschaf andere auto: Zevenzits roadtrip auto voor zomervakantie Gezinssamenstelling: Twee volwassenen, 5 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Renault Espace, Volkswagen Sharan No-go modellen / merken: Alles minder dan 7 zitplaatsen

Een paar algemene tips in dit specifieke geval:

1. Koop particulier

In deze categorie kun je terecht bij zowel bedrijven als particulieren. Ons advies: ga naar een particulier. Er is geen bedrijf die je een deugdelijke garantie gaat bieden voor dit geld. Ook ben je qua verleden en staat niet beter af, integendeel. Dit soort type auto’s zijn winkeldochters die erg lang blijven staan en vaak tussendoor nog eens verhandeld worden. Daarbij kom je terecht bij de meest schimmige bedrijven die ongetwijfeld goede intenties hebben, maar niet met jouw vakantie. Hetzelfde geldt overigens voor een particulier, maar dan krijg je over het algemeen in ieder geval een goedkopere auto en dus meer auto voor je geld.

2. Check historie/eigenaren

Als er niet geadverteerd wordt met een kenteken, is het raadzaam direct op het kruisje bovenin te drukken. Vul het kenteken in op een van de vele internetsites en check de historie. Heeft de auto de afgelopen maanden vier eigenaren gehad? Loop weg. Heeft de auto de afgelopen vier jaar één eigenaar gehad: dan is het interessant. Check sowieso de historie van de auto: niet zozeer de boekjes, dat zegt bij deze kilometerstand niet zo heel erg veel. Nee, check even de laatste facturen en wat er de laatste jaren aan gebeurd is. Dat zo’n dure MPV een beurt heeft gehad 13 jaar geleden geloven we wel. Waar het om gaat is of er recentelijk nog wat gebeurd is.

3. Check staat, APK en airco

In principe moet je dit bij elke auto doen, maar in het geval van Erica in het bijzonder. Loop alles even na. Aangezien de rit naar Zuid-Europa gaat, check de airco of deze nog goed werkt. Je hebt geen zin om voor een hoog bedrag een thermostaat te moeten vervangen. Zeker bij zo’n grote MPV zit er een enorme unit in, dus deze dient goed te werken. Aangezien het om een paar maanden gaat, wil je niet halverwege de APK moeten nalopen, zorg dat je een auto vind waarvan de APK nog een tijdje geldig is. Uiteraard is het ook zaak om de staat te controleren. Lichte roestvorming maakt niet uit, de auto gaat toch weg na de vakantie. Maar banden die zo goed als kaal zijn of een matige radiateur wil je niet.

Tot zover de tips, dan gaan we nu verder met de alternatieven:

Mazda MPV 2.3 Active (LW)

€ 2.300

2004

180.000

Een auto die iedereen over het hoofd zit is de Mazda MPV. Gedeeltelijk ook terecht, want die auto was niet echt een uitblinker in zijn klasse. Het is een heel gemiddelde auto. Dat komt nu heel erg goed uit, want de MPV is voldoende ruim, compleet, praktisch en behoorlijk betrouwbaar. In het budget kun je bij particulieren prima Mazda MPV’s vinden die met gemak er nog even tegenaan kunnen. Qua rijden is het niet zo’n fijne auto als een Toyota Previa en qua interieur is het niet zo’n briljante auto als een Grand Espace. Maakt niet uit; de Mazda MPV doet precies wat je verwacht. De kracht van de auto is dat er heel aardige exemplaren te koop zijn. De ‘keuze’ is overigens niet al te ruim, dus je moet er wel net eentje tegen het lijf lopen.

Mitsubishi Space Wagon 2.4 GDI GLS

€ 1.950

2003

210.000 km

Als je niet het totale budget wil opmaken aan een auto, dan is de Mitsubishi Space Wagon een goede optie. Gevoelsmatig is deze net even wat compacter dan de de andere auto’s in dit lijstje en dat klopt ook. Mochten de kinderen niet al te groot zijn, is het een redelijke optie. Wellicht dat je een moet denken aan een dakkoffer, want met alle stoelen in positie valt de beschikbare ruimte iets tegen. Qua rijden is het overigens een verrassend fijne auto. Je zit minder op de bok dan in andere MPV’s. De 2.4 motor is verrassend goed bij de les (de 2.0 is in principe voldoende).

Toyota Previa 2.0 D4-D Linea Luna

€ 2.400

2002

280.000 km

De Toyota Previa is in principe niet te vinden in het budget. Een goede Previa doet al gauw zo’n 4-5 mille, óók met 350.000 op de klok. Het verschil met de drie die wij vonden is het motorblok. Er zijn enkele exemplaren verkocht met dieselmotor. Deze zijn wel te vinden in het budget. De 116 pk sterke 2 liter kan maar nét het gewicht van de Previa aan. Als je vol bepakt de heuvel oprijdt en de airco aanzet, voel je ‘m op de motor afremmen. Het is overigens wel een prettige motor in de omgang en in tegenstelling tot de 2.2 D4-D van Toyota behoorlijk betrouwbaar. Ga voor een Luna, die zijn lekker luxe aangekleed. Qua wegligging is de auto overigens beter dan je zou denken, zonder daarbij veel te stug te zijn.

Peugeot 807 SV Premium 2.2 16v

€ 2.400

2003

240.000 km

De Peugeot 807 valt ook in de categorie ‘te groot voor Nederland’. Veel mensen gingen voor een 307 SW met twee extra stoelen destijds. Bij diverse particulieren vonden we heel aardige exemplaren. In dit geval zelfs een 2.2 benzine in zeer luxe SV-uitvoering. Superrelevant is het niet, een 2.0 HDI in basis specificatie (maar met airco) is aan te raden als dat specifieke exemplaar in betere staat is. Mocht je niets met Peugeot hebben, maar wel wat met Citroen, Fiat of Lancia, dan is er goed nieuws, want dan kun je kijken voor een C8, Ulysse of Phedra. Dat zijn identieke auto’s met een ander frontje.

Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Aut. Limited

€ 2.250

2006

240.000 km

Er is een periode geweest dat deze auto’s nog best populair waren in Nederland. Terecht, want ze hadden absoluut hun charme. Bij een MPV niet relevant, maar zo’n Grand Voyager ziet er best cool uit. Qua interieur heeft ‘ie niet het vernuft van een Grand Espace, maar je hebt wel een enorme lading ruimte. De 2.8 diesel past verreweg het beste bij het karakter van de auto. Het is een beetje een rauwdouwer, maar op de goede manier. Stel je niet te veel voor van het verbruik, want ondanks het feit dat het een zelfontbrander is, lust de Voyager altijd wel een slokje. Ga voor een luxe uitvoering en wees blij met de opties en accessoires die het nog doen.

Chevrolet Trans Sport 3.4 LE

€ 1.500

2003

255.000 km

Als je echt niet te veel kwijt wil zijn aan een auto, maar wel lekker comfortabel op stap wil gaan, is de Chevrolet Trans Sport een optie. In principe is het een Opel Sintra, maar dan met een langere wielbasis, dus meer ruimte. Ook heb je een grotere motor in het vooronder liggen, een 3.4 V6 in plaats van een 3.0 V6. Qua prestaties moet je je er overigens niet al te veel bij voorstellen. In het budget zijn er prima exemplaren te vinden die de komende paar maanden echt wel gaan overleven. Sommige kosten zelfs minder dan 1.000 Euro en hebben nog negen maanden APK! Nadelen? Het verbruik ligt vrij hoog en ze zijn heel erg lastig door te verkopen. Aan de andere kant, voor 1.500 euro huur je niet voor een paar maanden een zevenzitter.

YOLO: Renault Grand Espace Initiale 3.5 V6 (J81)

€ 2.250

220.000 km

2005

The real deal. De Renault Espace is koning op het gebied van MPV’s en de Grand Espace 3.5 Initiale is de meest ideale MPV ooit gebouwd. Aan alles merk je dat deze auto gebouwd is om iedereen in luxe en comfort te vervoeren. In vergelijking met de andere auto’s in deze lijst is de Espace veel praktischer en doordachter. In technisch opzicht hebben ze de naam storingsgevoelig te zijn, maar de modellen die het anno 2019 nog doen, zullen het niet direct begeven. Check of alles werkt en of het je dwars zit dat niet alle elektronica functioneert. De motor is dezelfde uit de Nissan 350Z, zij het met 245 pk. Meer dan voldoende. Echt een fantastische auto om mee te zoeven door Zuid-Europa. Mits de meeste onderdelen het blijven doen, natuurlijk.